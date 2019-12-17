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Today's severe weather that is generating tornado warnings and watches in parts of the Wiregrass will be present until early afternoon when clear skies will usher in more seasonal temperatures.

As of early Tuesday morning, there have been no reports of any significant wind damage in the area, but officials are monitoring the active weather and reports. The storms have caused several delays in school openings, including the Troy University Dothan campus that will open at 9 a.m.

The forecast shows the storms will be in the area until this afternoon.

As the storms move through the area, temperatures will begin to steadily drop. Overnight lows tonight, Wednesday and Thursday will be in the 30s, with highs in the 50s during the day. On Friday, temperatures are predicted to remain in the 50s before a chance of rain returns on Saturday and Sunday.

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