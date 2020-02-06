...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...
FLORIDA...GEORGIA...
PEA RIVER NEAR ARITON (US 231) AFFECTING COFFEE AND DALE COUNTIES
CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR NEWTON (SR 134) AFFECTING DALE COUNTY
CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR CARYVILLE (US 90) AFFECTING HOLMES AND
WASHINGTON COUNTIES
CHOCTAWHATCHEE RIVER NEAR BRUCE (SR 20) AFFECTING WALTON AND
WASHINGTON COUNTIES
KINCHAFOONEE CREEK NEAR 11 E OF DAWSON AT PINEWOOD RD IN LEE COUNTY
AFFECTING LEE COUNTY
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN FLORIDA...
CHIPOLA RIVER AT MARIANNA (US 90) AFFECTING JACKSON COUNTY
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL SATURDAY AFTERNOON...THE FLOOD
WARNING CONTINUES FOR
THE PEA RIVER NEAR ARITON (US 231).
* FROM FRIDAY EVENING, OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 9:00 PM THURSDAY THE STAGE WAS 6.8 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 14.0 FEET.
* FORECAST: RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TOMORROW EVENING AND CONTINUE
TO RISE TO NEAR 14.3 FEET BY EARLY SATURDAY MORNING. THE RIVER WILL
FALL BELOW FLOOD STAGE BY SATURDAY MORNING.
* IMPACT: AT 14.0 FEET: THE BACKYARD OF A HOME NEAR U.S. HIGHWAY 231
AND PEA RIVER WILL START TO FLOOD.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.