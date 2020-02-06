Barry Moore and Jessica Taylor, candidates for Congressional District 2 Representative, will be the guest speakers at the Feb. 17 meeting of the Coffee County Republican Club at PoFolks Restaurant in Enterprise.

Please note that this meeting has been changed from Feb. 10-17 in order to accommodate the speakers. The meeting begins at 6 p.m. with social time (we will order from the menu) and the program begins at 6:30 p.m. Everyone is invited — no reservations necessary. For more information, contact CCRC Chairman Ed Foy at 334-494-4663.

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