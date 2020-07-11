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Former President Marilyn Yelverton (left) passes the gavel to newly elected President Janie Rogers. Club Yesepoch, Inc. installed new officers on June 30. As departing officers take their bow, club members extend congratulatory applauses to the newly elected officers. Officers not pictured include Vice-President Queen Amos, Recording Secretary Wilma Bacon, Financial Secretary Odessa Jones, Treasurer Mary Merritt, Chaplain Constance Jones, Sergeant-at-Arms Leonard Brown, Reporter Michelle Goosby, and Parliamentarian Fran Garza.

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