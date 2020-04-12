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From staff reports

According to the Alabama Department of Public Health Data and Surveillance Dashboard, Coffee County had the following COVID-19 statistics as of 6:45 p.m. on Sunday, April 12:

32 – confirmed cases

107 – people tested

0 – reported deaths

The totals for Alabama include:

3,583 – confirmed cases

20,605 – people tested

93 – reported deaths

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