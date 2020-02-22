The Enterprise Police Department has made an arrest in the Feb. 15 homicide investigation at Hidden Glen Apartments.

On Friday, Feb. 21, at 4:30 p.m., EPD detectives arrested and charged Laquenton Decraig Sheridan, 37, of Enterprise, in the murder of Jason Montgomery. Sheridan was transported to the Coffee County Jail after arrest. This is an ongoing investigation, and no further information will be released.

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