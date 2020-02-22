...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN ALABAMA...
PEA RIVER NEAR ARITON (US 231) AFFECTING COFFEE AND DALE COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL MONDAY MORNING...THE FLOOD WARNING
CONTINUES FOR
THE PEA RIVER NEAR ARITON (US 231).
* FROM THIS AFTERNOON, OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 3:00 PM SATURDAY THE STAGE WAS 13.8 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 14.0 FEET.
* FORECAST: RISE ABOVE FLOOD STAGE BY LATE THIS AFTERNOON AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 15.5 FEET BY TOMORROW MORNING. THE RIVER
WILL FALL BELOW FLOOD STAGE BY TOMORROW LATE EVENING.
* IMPACT: AT 17.0 FEET: THE BASEMENT OF A HOME ON U.S. HIGHWAY 231 AND
THE PEA RIVER WILL BE FLOODED.
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