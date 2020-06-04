johns chapel photo

Johns Chapel AME Church of Enterprise recently held its 131st anniversary. Here, church members pray as they ready to give away $25 food certificates to first 40 Piggly Wiggly customers. Pictured are (from left) Stafford Thompson, Marge Simmons, LauReen McDaniel, Marrion Griffin, Helen Nichols, Pastor Willie White Jr., and Freddie Engram.

 LAREN ALLGOOD/THE LEDGER
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