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Enterprise Mayor Bill Cooper came to read to Mrs. Sanders’ 2nd grade class at Hillcrest Elementary School this week for Dr. Seuss week. He read the book “To Think That I Saw It On Mulberry Street,” which was Dr. Seuss’ very first book. The students really enjoyed his visit especially the question-and-answer time after the read aloud. The mayor taught the second graders about the different jobs of the mayor and the history of the famous Boll Weevil.

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