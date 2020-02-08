...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A FLOOD
WARNING FOR THE FOLLOWING RIVER IN ALABAMA...
PEA RIVER NEAR ARITON (US 231) AFFECTING COFFEE AND DALE COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE PEA RIVER NEAR ARITON (US 231).
* FROM THIS EVENING, OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 7:00 PM SATURDAY THE STAGE WAS 13.8 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 14.0 FEET.
* FORECAST: THE RIVER WILL RISE ABOVE FLOOD STAGE BY THIS EVENING AND CONTINUE TO
RISE TO NEAR 14.6 FEET BY TOMORROW MORNING. THE RIVER WILL FALL
BELOW FLOOD STAGE BY TOMORROW EARLY AFTERNOON.
* IMPACT: AT 14.0 FEET: THE BACKYARD OF A HOME NEAR U.S. HIGHWAY 231
AND PEA RIVER WILL START TO FLOOD.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.