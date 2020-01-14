panel in pac photo

In order to better prepare students for what is ahead of them as they exit school and head out to college, Enterprise High School recently held the Panel in the PAC. Four EHS graduates came back to help with the anxiety that seniors sometimes have when graduating. They spoke to the seniors and juniors about topics such as housing, food, classes, professors, Greek life and how AP courses will help them in the future. Pictured are (from left) Trista Head — Engineering; Paxton Peacock — Medicine; Mattie Hanson — Education; and Chloe McClenny — Pharmacy.

 Enterprise High School
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