...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EST /8 AM CST/ THIS
MORNING...
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EST /8 AM CST/ THIS
MORNING...
* WHAT...VISIBILITY OCCASIONALLY ONE QUARTER MILE IN DENSE FOG.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHEAST ALABAMA, SOUTH CENTRAL AND
SOUTHWEST GEORGIA AND THE BIG BEND AND PANHANDLE OF FLORIDA.
* WHEN...UNTIL 9 AM EST /8 AM CST/ THIS MORNING.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO LOW VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.
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