...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 7 AM EST /6 AM CST/ UNTIL 10 PM
EST /9 PM CST/ SATURDAY...
...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EST /11 PM CST/
TONIGHT...
* TIMING...WINDS WILL PEAK DURING THE AFTERNOON HOURS AND DECREASE
THROUGH THE EVENING.
* WINDS...SUSTAINED WINDS 20 TO 30 MPH. GUSTS OF 35 TO 45 MPH,
ESPECIALLY IN THE AFTERNOON AND EARLY EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOW DOWN AND A FEW POWER OUTAGES ARE
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT NON-THUNDERSTORM WIND GUSTS IN EXCESS
OF 40 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA
CAUTION.
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