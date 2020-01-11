pet photo

Patches is our cat in the spotlight for this week. Patches is one of our adult cats. She’s about 3 years old. Patches is used to being the only cat in a home environment; she misses those days when she was the only one loved and adored. Unfortunately, due to unforeseen circumstances, her owner had to surrender her to the SOS Animal Shelter. Patches is fully vetted and declawed. She would do well in a home where she is the only cat, because that is what she is used to. Patches loves cat treats, napping, and being loved by a human friend. If you would like to open your home to Patches, please stop in and bring your cat treats to meet this beautiful girl.
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