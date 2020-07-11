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Rocky had a very distressing history that shocked many of our followers as well as all the staff at SOS Animal Shelter. Rocky had been cut by a human; he had a horrible neck laceration that was left untreated. Despite everything he has been through, this handsome blue-eyed pup is playful and affectionate; his spirit isn’t broken. Poor Rocky wasn’t happy in quarantine, he was extremely bored, but we couldn’t risk infection so we felt it best he stayed by himself until he healed. He is now ready for hours of play and lots of attention. Rocky has one more visit to the vet and he will be ready for adoption. Rocky is still very much a puppy, so his new family will need to have patience while he learns his manners. Labs are great dogs but they have lots of energy. If you are an active family looking for a great dog, Rocky is the pet for you. Stop by SOS and meet Rocky today.

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