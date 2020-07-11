THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
364 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT /10 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN PANHANDLE FLORIDA
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHWEST GEORGIA
CLAY EARLY QUITMAN
RANDOLPH
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ASBURY, BAGBY STATE PARK, BARKER STORE,
BATTENS CROSSROADS, BEAMON, BENEVOLENCE, BLACKWELL FIELD A/P,
BLACKWOOD, BLAKELY, BONIFAY, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN,
CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COTTONWOOD, CROSSROADS,
CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DILL, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, EARLY CO A/P, ENTERPRISE, ENTERPRISE MUNICIPAL A/P,
EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FIVE POINTS, FORT GAINES,
FORT RUCKER, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN,
GRACEVILLE, HACODA, HARTFORD, HATCHER, HEADLAND,
HEADLAND MUNICIPAL A/P, HOLMES COUNTY AIRPORT, JONES CROSSING,
KEYTON, LAWRENCEVILLE, LEONIA, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, MABSON,
MALONE, MARIANNA, MOORES CROSSROADS, NEW HOPE, ORANGE HILL,
OZARK, PECAN, PETERSON HILL, POPLAR HEAD, RICHTER CROSSROADS,
RICKS PLACE, SCREAMER, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SNEADS,
SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, UNION, AND WIRE BRIDGE.
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