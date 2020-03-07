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Enterprise YMCA’s state-icensed Christian preschool class participates in Read Across America with certified YMCA preschool teacher Carol Dreilinger. Register for summer programs: Kinder Camp ages 2½-5 years, Summer Camp ages 5-12 years, swim lessons, tennis lessons, taekwondo, fitness programs and more. Call 334-347-4513 or 334-347-0214 for more information.

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