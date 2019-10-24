Listed are the Rucker Boulevard Elementary honor rolls for first nine-week period of 2019-20.
A honor rollSecond grade: Steven Benjamin Adelman, Zavier Todd Allison, Emily Faith Blaylock, Charles Joseph Campbell, Alaina Liz Cintron Garcia, Lexie Grace Cook, Natalia Renee Crislip, Kasyhia Tishea Folmar, Anthony Cooke Gayne, Austin Bythel Marsh, Palmer Brooke Rachel, Elise Kensie Richburg, Coleman James Rodgers, Brayden Edward Sepaugh, Jairus Chenee Thompson, Bryson Javion Tillis, Emery Skye Wells and Michael Lawrence Willemain.
Third grade: Joshua Allen Guy, Lyric Nevaeh Hughes, Anabelle Kathleen Landry, Josephine Maria Landry, Elijah Joseph Leonard, Aniya Simone McGowan, Kaylee Ann Miller, Kasey Malorie Monroy, Ryder Daniel Ochoa, Addyson Nicole Peterson and Rylie Marie Westover.
Fourth grade: Alec J’meson Blane, Brayden Jace Cole, Aspen Reese Doss, Mia Makanaokalani Endres, Jermone Eric Fisher, Arielle Isabel Fleury, Michaela Garansi, Ryan Gebhart, Willow Jean Johnson, Meona Eloise Lee, Margaret Gale Mathews, Briceson Israel Robinson, William Colson Sharp, Delilah Elizabeth Stack and Jordan Maurice Williams.
Fifth grade: Makenzie Brooke Allison, Brandon Philip Barnes, James Marion Church, Brenynn Marino Harmon, Mateo Lucas Pascual, Jasmyn Lee McCaffrey, Ashton Jerob Pearson, Nevaeh Rae Spaid and Victor McCord Wall.
Sixth grade: Rachel Aubrey Earley, Cameron Michael Gillhouse, Kailey Diane Catherine Smith and Keaira Marie Willemain.
A-B honor rollSecond grade: Kristina Marie Armstrong, Alyson Marie DeLavergne, Chavy Gomez Pascual, Mark Gomez, Piper Lee Johnson, Trinity Louellen Kunkle, Vernon Charles III LeShore, Naveah LaShae Loper, Makaylah Jacqueline McCray, Mikah Ola Mohammad, Johnny Van Nguyen, Samaya Jazell Peterson, Madisyn Ja’Nae Myla Roberts Church, Elonjo Le’Mar Robinson II, Nolan James Speck, Cayden Brooks Tuten, Johamer Ricardo Vazquez Benitez and Kayden Javon Womack.
Third grade: Ayden Bryce Adkins, Rayanne Debra Deleon Guerrero Arriola, Gabriel Thomas Billings, Justice Lanae Britt, Sevin Cyshawn Cason, Isabela Patricia Chajon, Madison Elizabeth Cole, Danika Faith Coleman, Kaden Micah Cooper, Nico Constantine DiNatale, Jay’den Larone Edwards, Adriana Lynn Esparza, Daniel Brian Estrada, Sophia Diana Gonzalez, Jaythan Joey Hall, Ally Harper Henderson, Evan Hernandez-Alicea, Tyler Lee Hurley, Jamal Angelo Irby, Aniya Grace James, Mia Grace Marshall, Addison Grace McKinnon, James Peyton Mulliner, Anna Thi Nguyen, Misael Armando Pablo Garcia, Ryleigh Nicole Schmadel, K’lea Gabrielle’ Snow, Jahaira Soto Jacome, Lily Rayne Thames, Darian Elijah Thomas, Jasmine Vong and Ivan Weng.
Fourth grade: Diyllan Drake Allums, Arianna Logan Carter, Thomas Feyd Carter, Christian David Cichocki, Thomas D’andre Curry, Mina Elizabeth Del Valle, Johnathan Alexander Funk, Hunter Ward Furniss, Madelyn Joy Gann, Kendra Shea Gavette, Chloe Abrielle Goodwin, Alexandrya Donyae Greenwood, Bentley Evan Hughes, Chelsea Marie Jones, Jeremy Bryant Kennedy, Delaney Louise Kunkle, Melissa Grace Lee, Davida Elizabeth Marsh, Ayden James McCarty, Trinity Alexandria Nelson, Madison Leigh Register, Joshua Lamir Richardson, Elina Noelle Rivera Gonzalez, Serenity Marie Roberts, Chloe Shay Schindler, Jahlina Christine Sikes, Jace Elliott Steed, Sarhiya Na’Kai Thompson and Jayden Nathaniel Williams.
Fifth grade: Mathew Bassett, Edit Belinda Bernabe-Tercero, Kale Brody Calhoun, Nance Gladys Chun Ramos, Zoey Denise Friddle, Joseph Stephen Gayne, Manny Nolan Gonzalez, Khazari Ahmad Griffin, and Benjamin William Haaren, Parker Samuel Hubbard, Christopher Landon Jones, Payton Ashlie Kendrick, Maleia Ryan Mulliner, Codie Allen Pawloski, Brenda Maribel Reynoso-Lopez, Gianna Ivy Roca, Joseph Santiago, Yadiel Zaid Torres Perez, Olivia Marie Townsend, Emily Morgan Walker, Brooklyn Reese Walters, Brooklyn Kennedy Welch and Lauren Addison Welch.
Sixth grade: KyShaun Jamire Alexander, Brently Seth Bales, Kayse Marie Benefield, Deyrean Margaret-Ann Cooper, Kennedi Alyse Curry, Isaiah Donnell Dukes, James Austin Friddle, Jamesha JaNae Howard, Amelia Marie Jackson, Anniston Lynn Jones, Hailey Renee Kunkle, Richard Edgar Lewis IV, Tyler Ray Long, Dylan Robert Montelongo Vazquez, Dylan Kyle Myers, Alex Cameron Narbon, Roxell Ortado, Aylin Ramirez-Moreno, Morgan Taylor Register, Taylor Paige Rodgers, Richard Santiago, Reagan Noelle Schmadel, Louis Jovanny Tello-Ramos, Juan Alejandro Tomas Sebastian, Michael Reese Walker and Arianna Vivian Nicole Wessell.
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