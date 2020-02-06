Update from the National Weather Service in Tallahassee, Florida:

--Coffee County has been upgraded to an Enhanced Risk of severe storms

--Coffee County remains under a TORNADO WATCH until noon today

--The main line of storms is just starting to develop

--Timing: 10 a.m. to 1 p.m., with our area beginning to see activity closer to the 10-11 a.m. timeframe

--Strong cells are still possible ahead of the main line

--40-45 mph gusts will continue prior to arrival of storms

--Damaging wind gusts of 60-70 mph are possible with the main line, as are isolated tornadoes, but the main threat will be damaging winds

--A Flash Flood Watch is also in effect

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