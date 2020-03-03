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Enterprise Parks and Rec 12U Boys all-star basketball team won the District 6 Tournament last weekend. It will now head to the state tournament March 13-15 in Trussville. Pictured are (front row, from left) Davis Shiver, Quentin McGill, Brady Cavanaugh, Hadrian Lett, Joshua Tolvert; (back row) Coach Andy Shiver, Gavin Maund, Camron Jackson, Aiden Williams, N’Jai Gosha, Adrian Loredo and Coach Eddie Morris.

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