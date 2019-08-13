Blue Moon Cafe

We are not talking about internet access, though they have that too. The Women Who Watercolor exhibit sponsored by the Eufaula Art Scene can be seen at the Blue Moon Coffee Shop, 347 South Eufaula Avenue in Eufaula,

The event will be Aug. 16 through Oct. 15.

On display will be the works of Jo Ann Braxton, Laura Cutchen, Theresa Fisher, Virginia Hamby, Rhonda Hancock, Zoe Powell and Sara Thompson. Opening Wine & Cheese Reception is Friday, Aug. 16, from 5:30-7 p.m.

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