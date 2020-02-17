Admiral Moorer Middle School8th Grade

All A’s

Lyrica D’Nea Cliatt; Apolonia De La Cruz; Trinity Janyah Gant; Jaquavious Antonio Moss; Leonel Perez-Perez; Marquattia L Person; Te’Ashia Tennille; Derrick Charles Williams, II; Jaquan Marquez Yarbrough.

A/B

Browning Phillip Anderson; Gabriella Hope Brady; Antonio De’Andre Brown; Haley Marie Brown; Jacob Caden Cox; Dillon Jacob Dunegan; Jessica Caroline Evans; Jykerria S Grant; Jenna Elizabeth Greathouse; Luis Antonio Gutierrez-Diaz; Javius Javon Hill; Cemiya Lilliana’ Jackson; Josiah Teriyon Diggs Johnson; Julianna Kline; Zanteria Sherne Laseter; Jaxon Ryals Leverette; Emily Alice McKnight; Antron Amorion Mitchell; Marcos Daniel Morales-Gomez; Zoe Christina Morris; Malasha Aaliyah Nelson; Sydney Claire Nolin; Alyssa Lowell Nova; Anna Claire Price; Maddilyn Zelda Register; La’Dedra Na’Asia Richardson; Jamiya Rashanae Ross; Nehemias Jairo Salas-Tejeda; Tashianna Monique Smith; Valarie Solorio; Ke’Ashia Tennille; Ellie Claire Trammell; Arianna Zaykia Turner; Ashley Tamille Turner; Addison Claire Tyler; Derrick Charles Williams, II; Nikiya Nicole Williams; Semaj Olivia Renaee Williams; Susanna Grace Williams.

7th Grade

All A’s

Darlene Ava-Marie Bertelsen; Bryan Jermell Bouyer, Jr.; Natalia Gloria Carmona; Elliott Bennett Clayton; Madelyn Elizabeth Dowling; Lyric Nevaeh Gant; Joyce Leigh-Ann Hill; Benjamin Matthew Jackson; Halee Crimson Johnston; Ja’Cori Tomquies Lewis; Jada Caroline Mock; Ganielle Lamier Palmer; Rhianna Simone Quinn; Kyla Louanne Richardson; Marianna Catherine Richardson; Kimberly Marie Rucker; Britton Christopher Ryals; Austin Rhette Sawyer; Aamyah Lenise Tartt; Abigail Christine Westbrook; Matthew Jacob Westbrook.

A/B

Johnkeria Jaquashia Adams; Trinity Kelise Battle; Joshua Matthew Beatty; Anthony Jerome Berry; Caitlyn Dianne Berry; Nadia Nicole Bludsworth; Ladarrion Ty’Sean Borden; Melea Faith Brooks; Eddie Alejandro Calixto-Martinez; Eden Jade Coates; Autumn Rayne Dansby; Ashlyn Danielle Darby; Haiden Grace Davis; Tamiayah Shanta Deloach; Xavier Jayon Dennis; Michael Robert Fant; Kristen Mckenzie Farley; Aubrey Nichole Garrett; Jaliyah Na’Eva Garrett; Charmia Sanasya Damarion Green; Zachary Lucas Hawkins; Logan Isaiah Henderson; Alexander Chase Herring; Jaslynn Tranae Hopson; Tyler Hayes Jackson; Jaquavion Darshun Johnson; Ty’Asia Ajiah De Onni King; Hayley Sophia Lawrence; Deyonce Trekyia Marshall; Amya Bianca McKenzie; Gray Balkcom Mitchell; Danika Briar Morgan; Waylon Tyler Morris; Jacob Carl Murphy; Kaleb Nathaniel Palmer; Hiren Vino D Kumar Patel; Cornelius Mertelius Person, Jr.; Shakera Monique Richardson; Charlee Hope Roberson; Abigail Nicole Romines; Jon’Quavis Rayshad Rumph; Eric Salinas; Bernie Lovett Smith, Jr.; Shamarion Reche Smith; Kaylie Marie Staples; Zachai Zuriel Bernard Steele-Tippett; Taylor Nicole Stevens; Parker Gene Symons; Jackson Taylor Washington; Jave’ Curtis Williams; Alexander Zimmer.

6th Grade

All A’s

Jacobei Jeremiah Bowen; Yandel Damarius Bussey; Jayce Cao; Stephon Keyonte Davis; Ashlee Cuanan Dickey; Adriana Belen Gutierrez-Cruz; Allie Grace Helms; Albert Hicks, III; Allison Dale Hinson; Elisha Ramsey Martinez; Darius Markee McQueen, Jr.; Katherine Garner Mitchell; Ashley Dennissee Munoz-Vela; McCarter LaMichael Person, Jr.; Talia Erica Solorio; Mallory Mcculloch White; Thomas Cooper Wingate; Anthony Washington Young; Mackenzie Alaina Young.

A/B

Brandon Douglas Baker, Jr.; Jeremiah Makhi Bell; Imariyah Kalajah Bouyer; Aaliyah Kelis Brooks; Phineas Fjord Coates; David Leland Crumpton; Meghan Alexis Dunn; Jamir Lyles Erkins; Diego Francisco-Francisco; Francisco Sebastian Francisco-Pascual; Destiny Ann Franklin; Jhayla Amari Willaria Franklin; Ethan Oliver Greene; Zy’ Kera Unique Ivory; Sha’Miya Charee Jackson; Hayden Reese Jay; Ty’India Shydae Jett; Armadria Lashun Lamons; Evelyn A Langlet; Madison Jae LeRoy; Cheyenne Jessica Little; Alexa Madison Lucas; Katelyn Jania Lynn; Jamon Aurelius Mahone; William Kenny Mann, III; Jacob Connor Marcelle; Jakeila Keamara Sunday McCray; Charly Gabriel Medina-Calixtro; Jordan Selah-Chavers Merritt; Jamarrion Deion Moore; Lamar Charles Morris; Ja’Kyriah Shantrice Morrison; Elizabeth Rebecca Mottley; Kiavani Riche’ Paulette Palmer; Skylar Janae Peterson; Mary Parker Priest; Kimmora Nyi’Ema Alcenis Robinson; Jesse Rojas-Gonzalez; Liliana Rosales-Gomez; Mar’Kavious Dewayne Rumph; Xavion Marterius Sanders; Britten Amelia Sawyer; Isabella Sebastian Pascual; Carlie Anne Shirley; Trevan Jovan Simmons; Alyssa Rosa Smith; Lavonte’ Jawon Streater; Serenity Gabrielle Thomas; Kiara Laterrica Thornton; Marsha Kaitlyn Vargas-Gomez; Adam Billy Velazquez-Albores; Dennis Clarence Walden; Janya Naiyanna Walker; Brendon O’Neal Ward; Stephen Rhett Wilbourne; Jaqari Montavis Williams.

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