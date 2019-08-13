Troy University

TROY -- Troy University has recognized students who completed the requirements for graduation during the summer semester and Term 5 of the 2018-2019 academic year. The summer semester includes graduates from the Troy campus. Term 5 graduates include students at Troy’s campuses in Dothan, Phenix City and Montgomery, along with teaching sites outside of Alabama and online.

Local students who graduated include Davis Johnston, Darby Lane, and Logan Tew, all of Eufaula.

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