3rd Grade

All A’s

Kinley Michelle Benefield

Natalie Elaine Bludsworth

Jayla Nicole Bouyer

Asa Grey Coates

Niema Camielle Cobb

Carson Alexander Cochran

Breannica Symone Corbitt

Alexis Blake Culpepper

Brooklyn Cutchen

Alexis Claire Dunegan

Kalen Dione Farrior

Shayla Contessa Nichole Foxworth

X’Zavier Jaleil Franklin

Josie Jaikin Gallimore

Alex Gomez-Vazquez

Kylan Jamour Gosha

Kynslee Layne Green

Kaitlyn Symone Hicks

Allison Nichole Hughes

Lauren Zane Johnson

Jakayla Shanae Jones

Sage Janae Martin

Elianna Lynn Martinez

Chance Jasper Olszyk

Alysse Nicole Palmer

Joshua Nathaniel Parsons

Celia Jissel Puertos-Barragan

Jaden Ethan Renfroe

Maddox Houston Richardson

Jordyn Makenzie Robinson

Conleigh Renee Sawyer

Liam Mathew Toler

Camille Rykel Whigham

Layla Amira Wilburn

Kesley Alexandria Williams

Ja’Leeyah Deloris Wynn

A-B

Heberto Ricardo Agustin-Chilel

Ardella Shannae Allen

Ana Bartolo Pascual

Richard Ethan Bennett

Lordess Ari’Elle Brown

Noah Andrew Bush

Leah Faith Chamblee

Emily Sucel Chavez

Danilo Diaz-Hernandez

Alex Jaden Dunegan

Zoey Daniell Elmore

Sha’Niya Tytiana Eutsey

Nylan Amir Flowers

Aliyah Leighann Fontenot

Camiya Shanay Ford

Ronnie Paul Forehand

Bless Johna Giovanna Franklin

Halei Na’Cole Freeman-Culver

Jordyn Monea Glaze

Alonso Gonzalez-Morales

Mikayla Elizabeth Green

Kamille Ashante Harvey

Jermany Anihya Hill

Alexis Makayla Hollis-Martin

Hailey Grace Hutchinson

Tajinae Sanaa Jackson

Kendra Denise Johns

Kenzerick Lee Johns

Justice Carter Johnson

Cerena Cymone Jones

Izaiah Maurice Jones

Ja’Maud Dior Jones

Aaron Gabriel Langlet

Jacob Langlet

Makena Lorraine Law

Sophie Elisabeth Lynn

Ra’Nauja Ny’Asia Mahone

Ka’Jai Arkell Marshall

Mishael Alexis Martinez

Damonie Ira McCant

Ja’Kobe Antwan McCray

Madison Alexis Ming

Adrian James Nova

Austyn James Olds

Teianna Taniya Quinn

Jaxon Edward Renfroe

Malay Nicole Ricks

Averi Blake Riley

Chloe Naturi Rogers

Davonta Marquivious Rogers

Donny Wayne Romines

Kerrington Alexis Smith

Vanessa Renae Smith

Alexander Reuben Storey

William Wyatt Sutton

Tommy Truong

Ty’Yon Montez Ware

Anniston Sage Webb

Madison Leigh Whitfield

Chassidy Nevaeh Williams

Trenton Ra’Shun Woodley

James Daniel Zellner

Randall Joseph Zellner, III

4th Grade

All A’s

Alexis Faith Dunn

Virginia Elizabeth Jones

Adrian Patrick Solorio

A-B

Trinity Alexis Avriett

Eric Billy Glynn Bell

Natoria Myriah Brascom

Zymena Janae Brown

Landon Jayce Buffenbarger

Dacee Kay Carter

Kayley Amyrie’Ann Carter

Elen Rubi Castillo-Reyes

Ryan Lee Chamblee

Marissa Lee Christian

Amelia Coye Clements

Elizabeth Lee Dismukes

Grayson Michael Edwards

Thomaria Markayla Forte

Yamyah Lamae Fryer

Jakidrionna De’Chasitee Gooch

Armani Laryan Gordy

Armonee Keshod Grant

Sydnie Deann Harrison

Jenna Bella Hartzell

Juliana Marie Jackson

Evelynn Renita Johnson

Isaiah Kavion Johnson

Jade Cadence Johnson

Jymon Caden Johnson

Ella Kate Kiser

Katherine K Langlet

Grayson Robert Mann

Khaelyn Gabriyel Martin

Chance A’Mere McElroy

Jordy Joel Medina-Calixto

Zariah Alasia Mencer

Ronny Alexander Mendoza-Lopez

Arissa Leah Miller

Deshawn James Mitchell

Desmond Alexander Murry

Diego Perez-Miguel

Jose Angel Rodriguez-Bravo

Jonathan Dewayne Rogers, Jr

Caroline Grace Rucker

Markeriya Zy’Asia Russaw

Asia Renee Saige

Fernando Salas

Ja’Vonte Jamar Amari Seats

Shy’Neicia Denise Shelley

Bentley Cole Sheppard

Marcus Aurelius Stanford, Jr

Janiyah Jy’Kira Thomas

Trishanna Tyndale

Kylan Eligh Underwood

Alauna Paige Walker

Bradley Spencer Williams

Heaven Bianca Woodley

Marshall Edward Young

Afreen Zinat

5th Grade

All A’s

Genesis Daya Barnes

Eva Jade Barnett

Addison Rae Berry

Ja’Bria Brenae Bouyer

Benjamin Terry Cadle

Stella Louise Campbell

Chloe I Cantley

Jaden Nmi Cao

Isaac Chase Dunegan

Aries Lynn Floyd

Trevon Shavar Ford

Samara Elaine Gilmore

Kaylee Alexis Goins

Nylah Yazmere Green

Jayven Maurice Harris

Sophie Ann Harrison

Frederick Jayden Howard

Jennifer Huet Lopez

Rihanna Yellena Martinez

Davis Glen McCullough

Grayson Joseph Middleton

James Carter Mitchell

Dorian Heaven Morris

Ved R Patel

Madison Ann Price

Yoselin Reyes

Alyssa Nicole Ricks

Layla Brooke Rogers

Osheanna Eschien Schmidt

Chloe Madison Wilbourne

Jamiah Marie Williams

A-B

Mariska Jade Allen

Chesney Alexa Bentley

Trevon Ladarius Bussey

Cheyann Marie Clark

Tyler Christian Cliatt

Shantavia Aniya Cobb

Asa Daniel Cordell

Zi’Keyvion Durrell Daffin

Jaxon Michael Daniels

Zamya Simone Daniels

Jadaris Chaloner Eglais

Kaylie Elise Enfinger

Tori Ethridge

Andrew Michael Floyd

Breniyah Leasia Ford

Bryleigh De’Asia Francis

Jayden Gabriel Garcia

Samaria Kendre’A Hardy

Asia Malia Harris

Joshua Brian Hart, Jr

Jaquez Andrew Haynes, Jr

Ty’Deja Renea Henderson

Giovani Hernandez-Gonzales

Jerry Hernandez-Gonzales

Thomas Reed Hinton

Adereon Nyeemo Johnson

Da’Sire Latrice Johnson

Bryant Nathaniel Johnston

Kamari Tralece Jones

Kaylee Charlise Jones

Joel Alexis Ku-Canche

Cesar A Langlet

Marvin Moises Loarca-Collazo

Aniyah Talise Lynn

Jakeria Tashaylah Lynn

Jaliyah Sanae Malone

Ashton Quinn Mann

Mikhayla Danielle Martin

Bryan Martinez-Mateo

Ty’Keyvious Jamez McCoy

Jarell Rachard McCray

Jayda Shylexis Mills

Kayla Paige

Jalen Lamar Parker

Ronald Alfredo Reyes-Domingo

Zy’Kayla Artiuna Shania Robinson

Jalyric Olivia Seats

Abu Bakar Siddique

Braylen Lauryn Smith

Karmen Tariah Smith

Kylee Lynne Smith

Joshua Lee Souza

Kaleb Xavier Thomas

Kamaiyah Lachelle Thornton

Hayden James Walker

Anareia Zatiana Williams

Jayden Jahmir Williams

Kurei Ahnece Young

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