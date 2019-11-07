3rd Grade
All A’s
Kinley Michelle Benefield
Natalie Elaine Bludsworth
Jayla Nicole Bouyer
Asa Grey Coates
Niema Camielle Cobb
Carson Alexander Cochran
Breannica Symone Corbitt
Alexis Blake Culpepper
Brooklyn Cutchen
Alexis Claire Dunegan
Kalen Dione Farrior
Shayla Contessa Nichole Foxworth
X’Zavier Jaleil Franklin
Josie Jaikin Gallimore
Alex Gomez-Vazquez
Kylan Jamour Gosha
Kynslee Layne Green
Kaitlyn Symone Hicks
Allison Nichole Hughes
Lauren Zane Johnson
Jakayla Shanae Jones
Sage Janae Martin
Elianna Lynn Martinez
Chance Jasper Olszyk
Alysse Nicole Palmer
Joshua Nathaniel Parsons
Celia Jissel Puertos-Barragan
Jaden Ethan Renfroe
Maddox Houston Richardson
Jordyn Makenzie Robinson
Conleigh Renee Sawyer
Liam Mathew Toler
Camille Rykel Whigham
Layla Amira Wilburn
Kesley Alexandria Williams
Ja’Leeyah Deloris Wynn
A-B
Heberto Ricardo Agustin-Chilel
Ardella Shannae Allen
Ana Bartolo Pascual
Richard Ethan Bennett
Lordess Ari’Elle Brown
Noah Andrew Bush
Leah Faith Chamblee
Emily Sucel Chavez
Danilo Diaz-Hernandez
Alex Jaden Dunegan
Zoey Daniell Elmore
Sha’Niya Tytiana Eutsey
Nylan Amir Flowers
Aliyah Leighann Fontenot
Camiya Shanay Ford
Ronnie Paul Forehand
Bless Johna Giovanna Franklin
Halei Na’Cole Freeman-Culver
Jordyn Monea Glaze
Alonso Gonzalez-Morales
Mikayla Elizabeth Green
Kamille Ashante Harvey
Jermany Anihya Hill
Alexis Makayla Hollis-Martin
Hailey Grace Hutchinson
Tajinae Sanaa Jackson
Kendra Denise Johns
Kenzerick Lee Johns
Justice Carter Johnson
Cerena Cymone Jones
Izaiah Maurice Jones
Ja’Maud Dior Jones
Aaron Gabriel Langlet
Jacob Langlet
Makena Lorraine Law
Sophie Elisabeth Lynn
Ra’Nauja Ny’Asia Mahone
Ka’Jai Arkell Marshall
Mishael Alexis Martinez
Damonie Ira McCant
Ja’Kobe Antwan McCray
Madison Alexis Ming
Adrian James Nova
Austyn James Olds
Teianna Taniya Quinn
Jaxon Edward Renfroe
Malay Nicole Ricks
Averi Blake Riley
Chloe Naturi Rogers
Davonta Marquivious Rogers
Donny Wayne Romines
Kerrington Alexis Smith
Vanessa Renae Smith
Alexander Reuben Storey
William Wyatt Sutton
Tommy Truong
Ty’Yon Montez Ware
Anniston Sage Webb
Madison Leigh Whitfield
Chassidy Nevaeh Williams
Trenton Ra’Shun Woodley
James Daniel Zellner
Randall Joseph Zellner, III
4th Grade
All A’s
Alexis Faith Dunn
Virginia Elizabeth Jones
Adrian Patrick Solorio
A-B
Trinity Alexis Avriett
Eric Billy Glynn Bell
Natoria Myriah Brascom
Zymena Janae Brown
Landon Jayce Buffenbarger
Dacee Kay Carter
Kayley Amyrie’Ann Carter
Elen Rubi Castillo-Reyes
Ryan Lee Chamblee
Marissa Lee Christian
Amelia Coye Clements
Elizabeth Lee Dismukes
Grayson Michael Edwards
Thomaria Markayla Forte
Yamyah Lamae Fryer
Jakidrionna De’Chasitee Gooch
Armani Laryan Gordy
Armonee Keshod Grant
Sydnie Deann Harrison
Jenna Bella Hartzell
Juliana Marie Jackson
Evelynn Renita Johnson
Isaiah Kavion Johnson
Jade Cadence Johnson
Jymon Caden Johnson
Ella Kate Kiser
Katherine K Langlet
Grayson Robert Mann
Khaelyn Gabriyel Martin
Chance A’Mere McElroy
Jordy Joel Medina-Calixto
Zariah Alasia Mencer
Ronny Alexander Mendoza-Lopez
Arissa Leah Miller
Deshawn James Mitchell
Desmond Alexander Murry
Diego Perez-Miguel
Jose Angel Rodriguez-Bravo
Jonathan Dewayne Rogers, Jr
Caroline Grace Rucker
Markeriya Zy’Asia Russaw
Asia Renee Saige
Fernando Salas
Ja’Vonte Jamar Amari Seats
Shy’Neicia Denise Shelley
Bentley Cole Sheppard
Marcus Aurelius Stanford, Jr
Janiyah Jy’Kira Thomas
Trishanna Tyndale
Kylan Eligh Underwood
Alauna Paige Walker
Bradley Spencer Williams
Heaven Bianca Woodley
Marshall Edward Young
Afreen Zinat
5th Grade
All A’s
Genesis Daya Barnes
Eva Jade Barnett
Addison Rae Berry
Ja’Bria Brenae Bouyer
Benjamin Terry Cadle
Stella Louise Campbell
Chloe I Cantley
Jaden Nmi Cao
Isaac Chase Dunegan
Aries Lynn Floyd
Trevon Shavar Ford
Samara Elaine Gilmore
Kaylee Alexis Goins
Nylah Yazmere Green
Jayven Maurice Harris
Sophie Ann Harrison
Frederick Jayden Howard
Jennifer Huet Lopez
Rihanna Yellena Martinez
Davis Glen McCullough
Grayson Joseph Middleton
James Carter Mitchell
Dorian Heaven Morris
Ved R Patel
Madison Ann Price
Yoselin Reyes
Alyssa Nicole Ricks
Layla Brooke Rogers
Osheanna Eschien Schmidt
Chloe Madison Wilbourne
Jamiah Marie Williams
A-B
Mariska Jade Allen
Chesney Alexa Bentley
Trevon Ladarius Bussey
Cheyann Marie Clark
Tyler Christian Cliatt
Shantavia Aniya Cobb
Asa Daniel Cordell
Zi’Keyvion Durrell Daffin
Jaxon Michael Daniels
Zamya Simone Daniels
Jadaris Chaloner Eglais
Kaylie Elise Enfinger
Tori Ethridge
Andrew Michael Floyd
Breniyah Leasia Ford
Bryleigh De’Asia Francis
Jayden Gabriel Garcia
Samaria Kendre’A Hardy
Asia Malia Harris
Joshua Brian Hart, Jr
Jaquez Andrew Haynes, Jr
Ty’Deja Renea Henderson
Giovani Hernandez-Gonzales
Jerry Hernandez-Gonzales
Thomas Reed Hinton
Adereon Nyeemo Johnson
Da’Sire Latrice Johnson
Bryant Nathaniel Johnston
Kamari Tralece Jones
Kaylee Charlise Jones
Joel Alexis Ku-Canche
Cesar A Langlet
Marvin Moises Loarca-Collazo
Aniyah Talise Lynn
Jakeria Tashaylah Lynn
Jaliyah Sanae Malone
Ashton Quinn Mann
Mikhayla Danielle Martin
Bryan Martinez-Mateo
Ty’Keyvious Jamez McCoy
Jarell Rachard McCray
Jayda Shylexis Mills
Kayla Paige
Jalen Lamar Parker
Ronald Alfredo Reyes-Domingo
Zy’Kayla Artiuna Shania Robinson
Jalyric Olivia Seats
Abu Bakar Siddique
Braylen Lauryn Smith
Karmen Tariah Smith
Kylee Lynne Smith
Joshua Lee Souza
Kaleb Xavier Thomas
Kamaiyah Lachelle Thornton
Hayden James Walker
Anareia Zatiana Williams
Jayden Jahmir Williams
Kurei Ahnece Young
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