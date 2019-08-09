Eufaula Parks & Recreation

Regular registration for soccer and flag football at the Eufaula Parks and Recreation ends Sunday, Aug. 11. The cost is $40 for both. Late registration continues until Aug. 18 for $50.

Flag football is for ages 5 to 14 flag football; Ages 4-6, 7-8, 9-11, 12-15 for soccer leagues. Both sports are coed. Age cutoff is July 31 for soccer if the current year, and Aug. 1 for flag football. Register at the Community Center, or online at www.eufaularecreation.com.

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