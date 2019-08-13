Friends of Lake Eufaula NRA Banquet

...HOT AND HUMID CONDITIONS CONTINUE ACROSS CENTRAL ALABAMA...
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS
EVENING...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 6 PM
CDT WEDNESDAY...
* TEMPERATURES...WILL CLIMB INTO THE MIDDLE 90S TO UPPER 90S TODAY
AND THE MIDDLE 90S ON WEDNESDAY. HEAT INDICES WILL RANGE FROM
108 TO 113 THIS AFTERNOON AND 105 TO 109 ON WEDNESDAY.
* IMPACTS...OF THE HIGH TEMPERATURES COULD CAUSE HEAT STROKE OR
HEAT EXHAUSTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND CHECK UP
ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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