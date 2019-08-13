Friends of Lake Eufaula NRA Banquet
KYLE MOOTY/TRIBUNE

The Friends of Lake Eufaula held its annual banquet Friday night at the Eufaula Community Center with another packed house, bidding on several items and hoping to win others as door prizes. Prior to the action, the NRA recognized local veterans, law enforcement and first responders. Among the items auctioned off was a Charlie Daniels-signed red, white and blue fiddle.

Tags

Load comments