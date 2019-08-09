Lakeside Chiefs
KYLE MOOTY/TRIBUNE

Lakeside Chiefs go through drills during a Wednesday morning workout on the practice facility adjacent to Reeves Field. Lakeside opens its season at The Swamp at Glenwood on Aug. 30. It’ll mark the first game for Lakeside’s new head coach, Josh McConnell, who was previously the defensive coordinator at Glenwood. The Gators will have already played twice before Lakeside visits.

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