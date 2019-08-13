Flag Over Football

Players from several towns attended the Flag Football Tournament Saturday at Old Creektown.

 KYLE MOOTY/TRIBUNE

Eufaula’s Old Creektown was scorching Saturday afternoon, but that failed to keep dozens of men from taking part in the Flag Over Cancer event.

Organizer Tyreece Mayo got teams from Eufaula, Ozark, Abbeville, Enterprise, Troy and Cuthbert, Georgia, as well as players from other areas, to take part in the event that used Lake Eufaula as its back drop.

Players paid $5 each to the charity to play.

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