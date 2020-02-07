...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A FLOOD
WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...FLORIDA...GEORGIA...
CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D AFFECTING HOUSTON...JACKSON...
EARLY AND SEMINOLE COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR THE CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D.
* FROM THIS EVENING, OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 1:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 100.1 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 106.0 FEET.
* FORECAST: THE RIVER WILL RISE ABOVE FLOOD STAGE TONIGHT AND CREST NEAR
108 FEET ON SATURDAY AFTERNOON. ADDITIONAL RISES ARE POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT: AT 108.0 FEET: LOW LYING AREAS BEGIN TO FLOOD ALONG OMUSSEE
CREEK IN HOUSTON COUNTY FROM LIZARD LANDING CAMP TO THE
CHATTAHOOCHEE RIVER. AT 106.0 FEET: IN EARLY COUNTY, ACCESS TO PRIVATE
RESIDENCES WILL BE RESTRICTED AT THE CONFEDERATE NAVAL LANDING. WATER
WILL BE UP TO 3 FEET DEEP IN SOME AREAS. IN HOUSTON COUNTY, THE BOAT
DOCK AT LIZARD LANDING CAMP BEGINS TO FLOOD.
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