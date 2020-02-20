A Geneva, Alabama man was arrested Friday, Feb. 14, after a deputy with the Holmes County Sheriff’s Office encountered him during a routine patrol of Boat Ramp at Highway 2, according to a press release from the agency.

The HCSO deputy reportedly saw 47-year-old Daniel D. Stalnaker sitting in a parked vehicle that had an expired license plate. During the course of the interaction, the deputy searched the vehicle and discovered two used syringes and two small baggies containing methamphetamine, officials say.

Stalnaker was arrested and charged with possession of methamphetamine.

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