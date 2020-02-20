Marianna resident Ross Anthony Adams was arrested on a warrant charging him with violation of state probation, according to the Jackson County Sheriff’s Office.

The warrant was received by local authorities on Jan. 23, and the case was submitted to the U.S. Marshal Service for assistance.

Authorities say that, while conducting surveillance and gathering information, investigators learned Adams had been staying at an address on Highway 73 South near the Calhoun County line.

The 39-year-old was recently taken into custody without incident at that location.

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