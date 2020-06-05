The following people were booked into the Jackson County jail during the latest available reporting period, June 3-5:

William Bryant, 65, 5187 Deer Lane, Marianna, battery.

Phillip Willcut, 46, 5385 Cotton Road, Graceville, theft of power.

Tronny Knapp, 38, 2767 Panhandle Road, Marianna, possession of controlled substance, possession of drug paraphernalia, resisting officer without violence.

John Adams, 48, 2222 Dellwood Cypress Road, Grand Ridge, fleeing and attempting to elude, driving while license suspended or revoked.

Timothy Granger, 50, 6744 Highway 90, Grand Ridge, grant theft firearm, dealing in stolen property, possession of a firearm by a convicted felon.

Brandon Faulkner, 27, 400 Lynwood Drive, Montgomery, AL, failure to appear.

Whitney Vickery, 19, 400 McArthur Ave., Panama City Beach, violation of county probation.

Marcus Daughtry, 37, 1100 Highway 71, Marianna, violation of county probation.

Justin Eldridge, 31, 2666B Freeman Road, Alford, battery.

Amy Curry, 40, P.O. Box 5914, Marianna, driving while license suspended or revoked.

JAIL POPULATION: 178

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