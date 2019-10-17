THIS PRODUCT COVERS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA
**POTENTIAL TROPICAL CYCLONE TO BRING IMPACTS TO THE REGION
REGARDLESS OF DEVELOPMENT**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE STORM SURGE WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A STORM SURGE
WARNING FOR COASTAL DIXIE, COASTAL FRANKLIN, COASTAL GULF, AND
COASTAL TAYLOR
- THE STORM SURGE WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A STORM SURGE
WARNING AND THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A
TROPICAL STORM WARNING FOR COASTAL JEFFERSON AND COASTAL WAKULLA
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR COASTAL FRANKLIN, COASTAL GULF, COASTAL JEFFERSON, AND
COASTAL WAKULLA
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WATCH ARE IN EFFECT
FOR COASTAL DIXIE AND COASTAL TAYLOR
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR CALHOUN, GADSDEN,
HOLMES, INLAND DIXIE, INLAND JEFFERSON, INLAND TAYLOR, INLAND
WAKULLA, JACKSON, LAFAYETTE, LEON, LIBERTY, MADISON, NORTH
WALTON, AND WASHINGTON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL WALTON,
COASTAL BAY, INLAND BAY, INLAND FRANKLIN, INLAND GULF, AND
SOUTH WALTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 770 MILES SOUTHWEST OF PANAMA CITY OR ABOUT 790 MILES
SOUTHWEST OF APALACHICOLA
- 22.9N 95.2W
- STORM INTENSITY 40 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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OVERVIEW...
A DISTURBANCE OVER THE SOUTHWESTERN GULF OF MEXICO IS EXPECTED TO
DEVELOP INTO A TROPICAL OR SUBTROPICAL STORM LATER TONIGHT, AS IT
MOVES NORTHEAST TOWARD THE REGION. REGARDLESS OF DEVELOPMENT, THIS
SYSTEM WILL BRING IMPACTS TO THE REGION, BEGINNING AS EARLY AS FRIDAY.
THIS INCLUDES THE POTENTIAL FOR LIFE THREATENING INUNDATION FROM STORM
SURGE ALONG THE FLORIDA BIG BEND COAST AND MINOR COASTAL FLOODING ALONG
THE PANHANDLE COAST. TROPICAL STORM FORCE WINDS OF 39 MPH OR GREATER
ARE LIKELY NEAR THE FLORIDA COAST TO THE WEST OF THE AUCILLA RIVER,
AND POSSIBLE FOR THE REMAINDER OF THE PANHANDLE. THE TORNADO THREAT IS
ELEVATED ACROSS THE BIG BEND, WHERE ISOLATED TORNADOES ARE POSSIBLE.
GIVEN THE FAST MOVING NATURE OF THE SYSTEM, THE FLOODING RAIN THREAT IS
MINIMAL, WITH ONLY 2 TO 4 INCHES OF RAIN EXPECTED WITH ISOLATED 5 INCH
AMOUNTS. TO REITERATE, REGARDLESS OF DEVELOPMENT, CONFIDENCE IN THE
AFOREMENTIONED IMPACTS IS INCREASING.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE FLORIDA BIG BEND COAST EAST OF INDIAN PASS.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG
BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE TO NO
IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS THE FLORIDA PANHANDLE COAST WEST OF THE AUCILLA RIVER.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE REST OF THE FLORIDA PANHANDLE AND FLORIDA BIG BEND.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE
TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
THE FLORIDA BIG BEND.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS WESTERN FLORIDA PANHANDLE...SOUTHEASTERN ALABAMA AND
SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME
TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE
AHEAD OF TIME.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR ON
A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF STRONG
WINDS OR FLOODING.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE GULF OF MEXICO OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR
POOR DRAINAGE AREA, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO MOVE TO
SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN TALLAHASSEE FL AROUND 12 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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