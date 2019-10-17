The Marianna Police Department reported in a press release on Oct. 15 the arrest of Marianna resident Johnny Ray Drummond, 60, in the burglary of the UME Japanese Chinese Restaurant.

He is charged in the case with burglary of a structure, criminal mischief and petit theft.

On Tuesday, Oct. 15, at 9:20 a.m., the MPD was notified that the restaurant on Lafayette Street had been burglarized. Officials say it was determined that the burglary occurred on Monday, Oct. 14, between the hours of 8 p.m. and 10 p.m. During the burglary the suspect stole an unknown amount of loose change and also damaged property on the inside and outside of the business.

Authorities say evidence was discovered at the scene that led Investigators to developing Johnny Ray Drummond as a suspect. While Investigators were still on scene, Drummond was found walking on Lafayette Street not far from the restaurant. Investigators made contact with Drummond and it was discovered that he had an active warrant for burglary out of Jackson County, officials report.

Drummond was placed under arrest and transported to the Marianna Police Department.

Investigators obtained a statement from Drummond in which he admitted to breaking into UME on the evening of Oct. 14, authorities say. Drummond was subsequently transported to the Jackson County Correctional Facility to await first appearance.

Officials say Drummond also admitted to three more burglaries: The Oct. 7 burglary of Artistic Designs Unlimited, the Oct. 7 burglary of Mallory Towing, and the Oct. 11 burglary of Blown Away Hair Salon. The related charges are being forwarded to the State Attorney’s Office for further processing.

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