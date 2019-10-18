THIS PRODUCT COVERS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND
...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA
**TROPICAL STORM NESTOR STRENGTHENS SLIGHTLY AS IT IS MOVING NORTHEAST
TOWARDS THE NORTHERN GULF COAST**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CALHOUN, CENTRAL
WALTON, COASTAL BAY, GADSDEN, HOLMES, INLAND BAY, INLAND DIXIE,
INLAND FRANKLIN, INLAND GULF, INLAND JEFFERSON, INLAND TAYLOR,
INLAND WAKULLA, JACKSON, LAFAYETTE, LEON, LIBERTY, MADISON,
NORTH WALTON, SOUTH WALTON, AND WASHINGTON
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR COASTAL DIXIE, COASTAL FRANKLIN, COASTAL GULF, COASTAL
JEFFERSON, COASTAL TAYLOR, AND COASTAL WAKULLA
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 270 MILES SOUTHWEST OF PANAMA CITY OR ABOUT 280 MILES
SOUTHWEST OF APALACHICOLA OR ABOUT 350 MILES SOUTHWEST OF
TALLAHASSEE
- 27.0N 88.5W
- STORM INTENSITY 60 MPH
- MOVEMENT NORTHEAST OR 50 DEGREES AT 22 MPH
SITUATION OVERVIEW
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OVERVIEW...
TROPICAL STORM NESTOR HAS SLIGHTLY STRENGTHENED AS IT IS MOVING
NORTHEAST TOWARD THE NORTHERN GULF COAST. IMPACTS WILL BEGIN LATER THIS
EVENING THROUGH SATURDAY AFTERNOON. THIS INCLUDES THE POTENTIAL FOR
LIFE THREATENING INUNDATION FROM STORM SURGE ALONG THE FLORIDA BIG BEND
COAST AND MINOR COASTAL FLOODING ALONG THE PANHANDLE COAST. TROPICAL
STORM FORCE WINDS OF 39 MPH OR GREATER ARE LIKELY NEAR THE FLORIDA
PANHANDLE AND BIG BEND COASTS. THE TORNADO THREAT IS ELEVATED ACROSS
THE BIG BEND, WHERE ISOLATED TORNADOES ARE POSSIBLE. GIVEN THE FAST
MOVING NATURE OF THE SYSTEM, THE FLOODING RAIN THREAT IS MINIMAL, WITH
ONLY 2 TO 4 INCHES OF RAIN EXPECTED WITH ISOLATED 6 INCH AMOUNTS.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE FLORIDA BIG BEND COASTLINE EAST OF INDIAN PASS.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ALSO, PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS THE WESTERN FLORIDA PANHANDLE COAST.
* WIND:
PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS THE EASTERN FLORIDA PANHANDLE AND THE FLORIDA BIG BEND.
POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ALSO, PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST ALABAMA AND SOUTHWEST GEORGIA.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...SOUTHEASTERN
ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME
TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE
AHEAD OF TIME.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF
STRONG WINDS OR FLOODING.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN TALLAHASSEE FL AROUND 12 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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