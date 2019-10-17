Thompson Consulting has been accepting applications for Private Property Debris Removal (PPDR) from the citizens of Jackson County since Sept. 17 and the company has collected 83 applications as of Thursday afternoon.

Jackson County officials, who arranged for the application process, remind citizens that the opportunity to submit ends Oct. 24. Applications can be filled out at Citizens Lodge, 2-7 p.m. Tuesday through Thursday, through that date.

Qualifying material may include, depending on the circumstances, vegetation debris and construction materials that were damaged in the storm and which are located on improved property and which pose a safety hazard. The applications received will be forwarded to the Federal Emergency Management Agency, which controls whether each case qualifies, after Thompson Consulting visits the sites involved and takes pictures to send with each submitted file.

Officials stress that applying for this FEMA program does not guarantee the homeowner will be approved for service. The county is still waiting on final approval for PPDR from the State. Once that approval is granted, the application packets submitted to Thompson will be forwarded to FEMA for review.

Homeowners wishing to apply for this program must submit the following information, in person, to the Thompson representative, during the dates and times listed above: Mortgage/lien holder information; driver’s license of the applicant; insurance policy information; and a Hurricane Michael insurance claims statement.

This information will be reviewed by the representative and the homeowner will be asked to sign a right-of-entry form.

If the homeowner is physically unable to meet with the representative at Citizens Lodge during the timeframe listed above, the homeowner must have their signature notarized on the right-of-entry form, which can be returned along with the supporting documents listed. Signatures must be in person or notarized; there are no exceptions.

Jackson County and the board of commissioners have no involvement in the determination of acceptance for PPDR. Acceptance into the program is decided by FEMA.

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