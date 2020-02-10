Dale Cox

Historian and author, Dale Cox.

 COURTESY DALE COX

The Carrabelle History Museum will host a free program about “The Fort at Prospect Bluff” with historian and author, Dale Cox, on Saturday, Feb. 15, 10 a.m. to noon at C-Quarters Marina on Highway 98 in Carrabelle.

Learn about the largest community of escaped slaves and free black people in the country in the 1800s. New evidence and recently discovered artifacts add more to this shocking story of the Fort Gadsden massacre site on the Apalachicola River.

For more information, call 850-697-2141.

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