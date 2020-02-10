...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A FLOOD
WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN FLORIDA...
APALACHICOLA RIVER AT WOODRUFF L&D AFFECTING GADSDEN AND JACKSON
COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE APALACHICOLA RIVER AT WOODRUFF L&D.
* FROM THIS MORNING, OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 9:45 AM MONDAY THE STAGE WAS 66.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 66.0 FEET.
* IMPACT: AT 66.0 FEET: THE RIVER REACHES INITIAL FLOOD STAGE.
FLOODING WILL BEGIN IN THE RIVER JUNCTION AREAS OF MOSQUITO CREEK
ABOUT 0.9 MILES SOUTH OF THE DAM.
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