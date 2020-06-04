The Jackson County Youth Council of the NAACP invites all local people to participate in a virtual meeting with Jackson County citizens, its community leaders, and Jackson County sheriff candidates this Saturday.

“The Youth Council members and many citizens denounce the senseless killing of Mr. George Floyd, and we want to discuss plans to hold law enforcement accountable for their actions,” said JCYC advisor Linda Long in a press release about the event. The topic of the meeting is “No More band-aids,” Long said.

The Zoom meeting begins at 7 p.m. You can join it at https://us02web.zoom.us/j/86368719013?pwd=RC9jZDVCSjdEK29PM2FCSTZBczVuUT09

However, you can also call in to listen, with possible opportunities to comment, through any of the following phone numbers: 1-669-900-9128; 1- 253-215-8782; 1-301-715-8592;1-312-626- 6799; 1-346-248-7799; or 1-646-558-8656.

Use meeting ID number 863 6871 9013, and password 259474 when prompted.

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