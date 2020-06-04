Effective immediately, library patrons can select items for checkout at the Jackson County library in Marianna and pick them up through contact-less curbside pickup.

Pickup hours are from 9 a.m. until 5:30 p.m. Monday through Friday.

This is how it works:

» If necessary, look at the Library Online Catalog (https://panhandle.bywatersolutions.com/) to get titles, authors, etc. of items you would like to borrow. Library staff are unable to select items for you.

» Go to www.jcplfl.org and fill out the curbside pickup request form.

» Fill in the form with the appropriate information (card number, name, and phone number) and then list the items you wish to borrow. Be sure to click on “submit” when the form has been completed.

» The available items will be pulled, checked out, put into a bag, and labeled with the name of the cardholder. Staff can have your items ready for pickup within 24 hours. There is a limit of five items per card and five DVDs per household.

» Library staff will call to inform you that your pickup is ready.

» When you arrive for pickup, call 850-482-9631 to let staff know you have arrived, and open your trunk.

» A staff person will take the bag and deposit it into the open trunk. Depositing items into the trunk will allow staff to maintain the requisite social distance of at least six feet.

If you do not have internet access, you may call the library at 850-482-9631 to request items. When you are ready to return items, deposit them into one of the library’s outdoor book drops. This includes DVDs and audiobooks for the time being. You may then repeat the process. Returned items will be quarantined for a period of 72 hours.

If cardholder owes more than $10 in fines and fees, they will be informed of the amount and allowed to check out, but will not be allowed additional checkouts until payment arrangements are made with library staff.

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