Marianna Middle School announces the honor roll for the first nine-weeks.
SIXTH GRADE
A Honor Roll – Brandon Angerbrandt, Conner Barton, Georgia Baxley, Jackson Bethea, Jalen Bigham, Trenton Bragg, Teigan Chaddock, Jayla Cockerham, Robert Eaton, Carson Hollister, Terrell James, Kaitlyn Jeter, Murphy Mitchell, Andy Nguyen, Isabella O'Connor-Tygart, Gamaliel Perez, Gabriel Rivera-Girald, Hollister Roberts, William Smith, Holly Snelgrove, Elani Woodert.
A/B Honor Roll – Cejay Adams, Alyssa Ascencio, Ky'ana Autman, Samuel Baggett, Bowen Barber, Avery Barnes, Sarah Bedini, Amiyah Blount, Salaya Brown, Jordan Broxton, Christopher Caccavale, Abigail Calloway, Jeremiah Castleberry, Owen Craig, Destiny Dorman, Melissa Francisco, Alexander Gaines, Madelin Garcia, Jacob Garling, Isabel Gomez, Ta'Myra Hall, Ryleigh Haveard, Jaxon Holley, Angelina Hughes, Roy Hughes, David Johnson, Selena Johnson, Paige Lawson, James Lord, Nicholas Martabano, Tyler Matthews, Justice McDonald, Anna Medley, David Miller, Cami Mistrot, Johnathan Mitchell, Kaitlyn Niedzwiec, Judith Palmer, Jonathon Parr, Emma Poole, Caden Porter, Ryan Sable, Addyson Schouest, Kinsley Sellers, Alysa Shaw, Adrienne Shelfer, Devon Smith, Jahnia Spires, Stephen Stafford, Samantha Stewart, Jessi Strickland, Maci Varnadore, Christian Vasquez-Gabriel, Cade Vlieg, Trey Williams.
SEVENTH GRADE
A Honor Roll – Taylor Arunakul, Kaitlyn Benitez, Jaylen Bragg, Parker Bryan, Tyler Cannady, Julianna Chandler, Daniel Dubeux, Maycee Griffin, Addison Hussey, Sierra Leon Jenkins, Kiara Johnson, Thomas Lassmann, John Lawson, Clyde Locke, Trent Medlin, Joshua Mercer, Allison Noble, Halli Nobles, Carolena Payne, Makala Peacock, Isaac Pender, Summer Platfoot, Sophia Pollard, Catherine Powell, Graham Roberts, Lenys Sarah, William Schulmeister, Hannah Shores, Lucie Taylor, Jennifer Vasquez Gabriel, Parker Willis.
A/B Honor Roll – Colton Adams, Dexter Adams, Alec Basford, Meghan Beebe, Alexia Bigham, Cole Borges, Nykavian Bradley, Allie Bruner, Kalisia Bryant, Katlyn Byrd, Torin Clark-Hussey, Kylie Cook, Alyssa Dinisman, Jaycob Dorman, Emily Finch, Malakhi Garcia, Addison Giles, Ja'cobi Hall, Aniston Hatcher, Zhadae' Hill, Landon Hollister, Caden Jackson, Ny'kevia Johnson, Chloe Kent, Kaiden Lepko, Sarah Maguire, Ruben Mayes, Parker Melton, Isabella Merrifield, Lane Mistrot, Judy Neel, Cameron Odom, Alyssea Oliver, Javontious Patterson, Avery Patterson-Rhodes, Jeremiah Quick, Jonathan Raines, Jackson Roberts, Jessica Russ, McKenzie Simmons, Noah Sloan, Jaquarius Smalley, Gary Smith, Waylon Snelgrove, Terriona Speights, Amarii Spires, Christian Thomas, Skylar Toole, Angel Tucker, Chandler Wallace, Aiden Warren, Titus Williams.
EIGHTH GRADE
A Honor Roll – Leaunah Baker, Joseph Borden, Brady Brock, Arianna Brown, Patrick Carrel, William Crews, Jessie Crisp, Hailey Finch, Mary Gause, Randall Hagan, Tyler Harris, Aubrie Hinson, Ryan Law, Ella Rooks, Guillermo Sarah, Terrentz Scott, Alayna Sims, Carley Smith, Sarah Smith, Taylor Smith, Emily Speers, Madelyn Stoutamire, Taylor Swearingen, Kennedy Temples, Kylari Williams.
A/B Honor Roll – Henry Barnes, Grayson Barrentine, Lucas Batista, Nicholas Bellamy, Emily Benton, Mason Blackmon, Kymiah Booth, Jonathan Chabot, Jasmine Charlton, Addison Cheaney, Kamille Cooper, Christian Cracraft-Leon, Devin Cuttino, Jaalin Davis, Vonloris Davis, Jordan Drew, Lacie Evans, Bryan Floyd, Cameryn Ford, Ava Glisson, Sam Hamilton, Charielle Hartsfield, Lacie Hill, Alexis Holden, Keshanna Jones, Chastity Klotz, Sa'myah Little, Grayson Lozano, Shamecka Ludlow, Tamecka Ludlow, Genesis Menchion, Jaren Miller, Maygen Minton, Keyana Myers, Ka'mauri Oliver, Kellan Parmer, Derrick Parr, Gabriel Peal, Mariah Peterson, Peyton Purvis, Coleman Reagan, Margaret Rehberg, Ja'mya Roulhac, Zoe Sims, Hunter Smith, Ja'quarious Smith, Ja'Ziya Smith, Kirshani Smith, Tra'jan Spears, Elizabeth Tipton, Jaydison Tolin, Gabriella Ubias, Isabelle Victoriano, Shelby Vlieg, Natalee Walsingham, Ja'miracle Weatherspoon, Ciana Wester, Trinity White, Cason Williams, Erika Young.
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