In November of 2019 the City of Marianna reached out to the Federal Environmental Protection Agency for assistance with recovery.

The request included improving recreation and other amenities, providing connectivity between the hospital, college, downtown, Chipola River, Endeavor and regional opportunities, addressing stormwater issues and assisting with housing.

A team of federal and state agencies came together to assist the community. There was a stakeholder meeting in January and again in February to provide the team with guidance. Since that time City staff and others have been meeting with the team biweekly.

In a City Commission workshop on June 2, the team presented a plan for recovery and resiliency to the Marianna City Commission. If you missed this opportunity to participate, it’s not too late. Posters with information are on display at City Hall for viewing until June 8.

There is a comment box and survey available. All comments are welcome.

If visiting City Hall is not an option for you, visit http://r2p2.skeo.com/marianna/ for a virtual open house experience until June 14. The website offers a brief presentation and online survey for feedback.

For more information contact Kay Dennis, Municipal Development Direct at 850-482-2786 or feel free to send your comments to kdennis@mariannafl.city.

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