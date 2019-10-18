U.S. Senator Marco Rubio, R-Fla. has requested information from the federal Bureau of Prisons as to when the Federal Correctional Institution in Marianna is expected to fully re-open following its post-Hurricane Michael shutdown for repairs.

Although some staff members are back, most are still dispatched to other locations and prisoners were reassigned to other places because of that Category 5 storm.

In a press release issued a few days ago, Rubio announced that he’d sent a letter to prison officials in an attempt to get an update in the re-start of full operations there.

The letter is addressed to Bureau of Prisons Director Kathleen Hawk Sawyer. Rubio’s office has not made any public statement since the letter was sent as to whether she’d yet replied.

“FCI Marianna employs nearly 300 of Marianna’s 7,000 residents,” Rubio wrote in that correspondence. “These guards, nurses, and facility administrators have been transferred to other locations, or are working temporary duty assignments out-of-state for weeks at a time. In February, the Bureau of Prisons informed my office that it expected the facility to be fully operational by December 2019. As I understand it, that estimate has now been pushed back to August 2020. As you can imagine, FCI Marianna’s staff, and the community, are eager to have the facility return to normal operations,” the letter continues. “For that reason, I respectfully request that the Bureau of Prisons brief my Washington, D.C. staff in order to provide repair updates and an expected time frame to reopen the facility.”

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

Load comments