A microbrewery has opened up shop in Campbellton, one of Jackson County’s gateway communities on U.S. Highway 231, a stone’s throw from the Alabama line.

The ribbon-cutting ceremony was held Friday at noon. It was a long-awaited ceremony. COVID-19 came along just in time to delay that event and idle the full start-up of the new business.

It’s located at the corner of U.S. 231 and Highway 2, and a traffic light nearby might the business catch the eye of stopped travelers as they glance out their windows and perhaps be inspired to turn on their blinkers and turn in for a visit. The building served for years as the Central State Bank.

Brian Walker, a co-owner of the small-craft brewery, is hoping to make the long-empty structure a cornerstone of the local economy in a different way. He and business partner Joe McMullian hired muralist Sarah Painter to execute an outside “welcome to Jackson County” sign on the side of the building that faces the main travel route through Campbellton that features some iconic elements of Jackson County culture, and another graphic designed to draw visitors in for at least a photograph with the painting that can give the subject in the photo a pair of instant angel wings.

People can come in for tastings Wednesday through Sunday, with open hours dependent on the day of week.

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