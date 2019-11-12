Sneads Elementary School announces the honor roll for the first nine-weeks.
FIRST GRADE
A Honor Roll – Milihanna Alejos, Tracen Anderson, Cayden Bassham, Sarahjane Baxley, Christy Bennett, Haze Booth, Mariah Boykin, Melton Braxton, Daniel Browning, Noah Bryan, Raynaa Butler, Railyn Campbell, Bryce Carr, Avaree Connell, Addalyn Conrad, Madalynn Davis, Elijah Downum, Bella Gibbs, Amanda Godfrey, Dexter Godfrey, Emery Goodson, Jaidence Grandberry, Angus Griffin, La'meir Hall, Landon Haveard, Leah Howell, Jarid Jarmon, Annlea Jeter, Kinslie Johnson, Addalyn Jones, Clayton Lipford, Edward Marr, Macey McDowell, Maleek Pearson, Rylan Pelt, Hunter Player, Emma Robertson, Ryder Sikes, Tavis Sisco, Gabriel Smith, Jayden Smith, Megan Smith, Zyion Straker, Aonesti Thomas, Taitym Wilson.
A/B Honor Roll – Hunter Aldridge, Taylor Austin, Adrianna Barnes, Annabella Beauchamp, Jacquayvian Bell, Paris Bostick, Marissa Bundy, Aryanna Cook, Jessalynn Cook, Kennady Cruce, Emma Davis, Colton Folsom, Ahraya Gibson, Andrew Green, Benjamin Grubbs, Shelby Hastings, Makynzie Hicks, Jacarri Highsmith, Blaiden Mayo, Memphis McCallister, Zackery McCroan, Piper Menck, Ja'Nyah Pride, Landon Pyke, Jamiya Robinson, Jayla Robinson, Allyson Smith, Aurora Smith, Jacob Smith, Brayden Subel, Caiden Thomas, Pearl Vinson, Elizabella Ward, Gae'brial Williams, Meghan Williams, Kaydence Yawn, Ayden Ziemba.
SECOND GRADE
A Honor Roll – Adlei Alexander, William Maxwell Armstrong, Bailey Austin, Clara Branch, Kyleigh Chancey, Richard Cook, Katelyn Franklin, Tavi Franklin, Isaiah Grubbs, Jerry Hicks, Emma Lipford, Chandler Murray, Azariah Parrish, Aynzley Smith, Kara Smith, Nicole Smith, Mayson Sourbeck, Jordyn Williams.
A/B Honor Roll – Parker Allbritton, Alexavier Bell, Michael Brown, Elleigh Burdeshaw, Alli-Anne Cheverez, Mackinna Clark, Tucker Davidson, Jet-Li Escamilla, Emilee Evans, Maddox Gooden, Leetie Green, Chadlee Harcus, Charles Heffner, Addison Howell, Raegan Howell, Marley Hunter, Joshua Jones, Makenzie Kern, John Lanier, Caylee Leslie, Raelee Maphis, Aubree Mathis, Brady McIntosh, Lelan McMillan, Aiden Morris, Lakinsley Patterson, Lillian Peacock, Jagger Perry, Noah Phillips, Jonathan Poythress, Yasmine Pulido, Parker Robinson, Annabelle Scott, Yovani Velazquez, Micah Williams.
THIRD GRADE
A Honor Roll – Barineau Baxley, Asher Bradley, Brooklynn Fitzsimmons, Bailey Frank, Waylon Griffin, Kaleb Heard, Braydon Jones, Damien Kinard, Kynlee Maddox, Molleigh McDowell, Kyler Merritt, Caleb Riano, Aniyah Ruiz, Nathan Sadbury, Rebekah Simpson, Brett Wagner-Johnson, Dylan Walden.
A/B Honor Roll – Weston Anderson, Alexiah Bell, Elijah Bolin, John Branch, Isabella Dillard, Justice Disalvo-Lollie, Kinlee Edwards, Averie Gilley, Conner Hall, Jada Jarmon, Jeffery Lanier, Rose Lee, Trinity McGriff, Cal Melancon, Kennedy Milsapp, Bryar Neely, Brayden Parker, Kayleigh Patrick, Peyton Rogers, Riley Simpson, Bentley Smith, Farrah Tyus, Grace Varnum, Braxton Vunkannon, Cooper Wester, Jordan Williams.
FOURTH GRADE
A Honor Roll – Catharyn Abel, Anthony Adams, Alexis Cook, Gracelyn Harris.
A/B Honor Roll – Dennis Adams, Barrett Baudoin, Robert Britt, Jessica Brown, Anastasia Bruner, Garrett Burns, Mason Burns, Dixie Davidson, Daniel Gatlin, Arionah Gray, James Green, Aaliyah Johnson, Autumn Kirkland, Darin Manning, Noah McCormick, Jarrianna McNealy, Blakely Meeks, Alice Miranda, Dallas Neel, Tre' Pham, Caden Pringle, Patrick Rabon, Chase Ragans, Kaliyah Robinson, Kody Santiago, Laila Sherrod, Reagan Tyus, Morgan Veilleux, Andre Walker, Camden Wyckoff.
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