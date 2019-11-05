Sneads High School announces the honor roll for the first nine-weeks.
A Honor Roll – Samantha Jane Adkins, Kelly Omega Alexander, Elizabeth Grace Arnold, Madeline Hope Barfoot, Hailey Marie Belefant, Janki Harshvadan Bhakta, Kilee Elisabeth Bowen, Destini Noelle Brown, Grace Nell Carranza, Jada Narisia Coleman, Juliet Fay Cooley, Parker Miles Dennison, Rose Marie Dougherty, Amanda Nicole Dudley, Katelynn Faith Dunaway, Morgan Marin Edwards, Rayshawnda Jornae Gause, Katharina Ann Hamilton, Brayden Ryan Harrell, Kennady Raeleigh Harrell, Ethan Mitchell Hatcher, Abigail Carmen Hicks, Taylor Reese Victoria Howell, Travis Bowden Howell, Marissa Jolene Jackson, Nukeria Monique Jones, Jaden Evelyn Kotch, Annabella Marie McDaniel, Levi Dale McDaniel, Erayonna Mechelle McMillon, Syneria C. Melnyk, Colton Lee Mercer, Ricarsha Desiree Miller, Alexis M. Moneyham, Shane Austin Moody, Jaynie Nicole Morris, Aurlee Sue Perkins, Nalainee Virginia Pitts, Brooklynn Sofia Quick, Fernie A. Richards, Gabriel Joseph Scott, Jade Lynnette Scott, Makayla Lee Sills, Madison Brooke Skipper, Lucille Mae Sloan, Brooke Renee' Smith, Zachary Richard Thomas, Stacey Emma White, Chayton Seth Wright.
A/B Honor Roll – Jacob Utley Alday, Howard Cooper Alexander, Russell Nelson Allen, Dillon Matthew Arnold, Taylor Madison Arnold, Sunshine Debbie Dianne Ayers, Aaliyah Baker, Latahzha Elaine Baldwin, Dallas Gage Banks, Hadley Barfield, Devin Brian Barnes, Michael McLane Baxter, Courtney Brianna Benton, Kyle Preston Benton, Jason Ellis Branch, Sidna Geneice Branch, Layla Morgan Brock, Kira Andralyn Brown, Peyton Warren Brown, Tyler Michael Brown, Benjamin Wyatt Burch, Madison Nicole Campbell, Katelyn Gail Chumley, Victoria Caroline Clair, Breshaun J'kyia Clayton, Kaleb Gavin Clemons, Caleigh Joanna Davis, Danielle Grace Dudley, Najah'nay Gracie Dudley, Rubin R'tommy Dunaway, Jascee Maleyah Edwards, Kevin Matthew Eldridge, Aidan Brice Eubanks, Ivory Jade Fitzsimmons, Macey Erica Franklin, Kazia Gainer, Zaine Alexander Gilbert, Jaliyah Patrecia Godwin-Williams, Lauren Marie Goff, Ah'yunis De'layah Goldwire, Jalandria Amaria Grandberry, Adam Joshua Grice, Sherrie Griffin, Paydon Hunter Grooms, Ryan Daniel Grover, Andres Christophe Hamilton, Dalton Zachery Harrison, Jackson Dean Hathcock, Ma'kayla Ver'shay Jackson, Ma'kiyah Li'shay Jackson, Madison Jeter, Kaliah Alexia Jones, Kierstyn Alicia Jones, Nia Alexis Jones, Lillian Marie Keels, Cierra Suzanne Kent, Shalonta' Nyjae' Keys, Taylor Jolee Lanphere, Aedan Kime Lucas, Tristen Marie McDaniel, Hunter Wayne Mercer, Hannah Leanne Moats, Anthony Samuel Moran-Mancia, William Dax Moreno, Drake Lee Neiwerth, Haylee Amanda NeSmith, Marissa Hope Oliver, Kassidy Michele O'Pry, Lane Broc Ozburn-Tyus, Elizabeth Ann Rabon, Hunter Dale Rhames, Jordyn Riano, Leah Elizabeth Roland, Georgia Rai Scott, Seth Taylor Scott, Jasmine Renee Sheard, Willie George Simmons, Kaitlin Isabella Smith, Jaycee Michelle Stephens, Kylie Cathryn Stephens, Hannah Lee Suggs, Jared Parker Thompson, Andrew Karson Tindall, Aubrey Leeann Tye, Brady Lawson Tye, Samuel Justin Tye, Dallas Wayne Tyler, Gracee Kay Tyler, Isabella Maria Varnum, Hunter Davis Wagner, Kassidy Dianne Walden, Haylee Ciara Weeks, Destinee De'asia White, Daylin Izaiah Williams, Shayheed Ni'am Williams, Xander Isaiah Wright, Zailey Deann Wright.
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