Peel Funeral Home Bonifay, Florida 850-547-4144 Mrs. Tracy Vanlandingham Howell, age 65, of Bonifay, Florida passed away October 18, 2019 at her home. She was born October 8, 1954 in Dothan, Alabama to the late John Wesley Vanlandingham, Jr. and Martha Ann Brazil Vanlandingham. Tracy is survived by her husband, Bill Howell of Bonifay, FL; three children, Troy Howell of Bonifay, FL, Christy Howell of Taos, NM and Lauren Markham and husband Mike of Vernon, FL; one sister, Debbie Vanlandingham Solomon and husband Al of Marianna, FL; four grandchildren. Funeral services will be held 4:00 PM Sunday, October 20, 2019, at Bonifay First United Methodist Church with Rev. Andy Perry, Rev. Allen Corbin and Rev. Ken Autry officiating. Interment will follow in the Bonifay Cemetery with Peel Funeral Home directing. The family will receive friends one hour prior to the service from 3 to 4 PM at the church.
Weather Alert
THIS PRODUCT COVERS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND... SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA **TROPICAL STORM NESTOR IS NEARING NORTH FLORIDA** NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - NONE * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR CALHOUN, CENTRAL WALTON, COASTAL BAY, GADSDEN, HOLMES, INLAND BAY, INLAND DIXIE, INLAND FRANKLIN, INLAND GULF, INLAND JEFFERSON, INLAND TAYLOR, INLAND WAKULLA, JACKSON, LAFAYETTE, LEON, LIBERTY, MADISON, NORTH WALTON, SOUTH WALTON, AND WASHINGTON - A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT FOR COASTAL DIXIE, COASTAL FRANKLIN, COASTAL GULF, COASTAL JEFFERSON, COASTAL TAYLOR, AND COASTAL WAKULLA * STORM INFORMATION: - ABOUT 140 MILES SOUTHWEST OF PANAMA CITY OR ABOUT 150 MILES SOUTHWEST OF APALACHICOLA - 28.5N 87.0W - STORM INTENSITY 60 MPH - MOVEMENT NORTHEAST OR 45 DEGREES AT 23 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ OVERVIEW... THE CENTER OF TROPICAL STORM NESTOR IS ABOUT 140 MI SOUTHWEST OF PANAMA CITY, FL WITH MAXIMUM SUSTAINED WINDS OF 60 MPH AND A CENTRAL PRESSURE OF 996 HPA. THE STORM COULD STRENGTHEN SLIGHTLY AS IT MOVES NE TOWARDS THE TRI-STATE AREA. NEVERTHELESS, IMPACTS ARE ALREADY BEING FELT ACROSS NORTH FLORIDA. TROPICAL STORM FORCE WINDS (39 MPH OR GREATER) WILL CONTINUE TO SPREAD EAST AND INLAND AS THE SYSTEM MOVES NE OVERNIGHT. STRONG WINDS WILL POTENTIALLY PRODUCE LIFE-THREATENING INUNDATION FROM STORM SURGE ALONG THE FL BIG BEND COAST AND MINOR COASTAL FLOODING ALONG THE FL PANHANDLE COAST. THE TORNADO THREAT IS ELEVATED ACROSS THE BIG BEND, WHERE ISOLATED TORNADOES ARE POSSIBLE. GIVEN THE FAST MOVING NATURE OF THE SYSTEM, THE FLOODING RAIN THREAT IS MINIMAL, WITH ONLY 2 TO 4 INCHES OF RAIN EXPECTED WITH ISOLATED 6 INCH AMOUNTS. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * SURGE: POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS FLORIDA BIG BEND COASTLINE EAST OF INDIAN PASS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST. - SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW SPOTS. - MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND NUMEROUS RIP CURRENTS. - MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES. POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE ALSO NOW UNFOLDING ACROSS THE FLORIDA BIG BEND COASTLINE EAST OF INDIAN PASS. ELSEWHERE ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * WIND: POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT. - MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES. * TORNADOES: POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED, LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS PULLED FROM MOORINGS. ELSEWHERE ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY. FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND, FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS. IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE AHEAD OF TIME. * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING. IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR ON A BOAT, CONSIDER MOVING TO A SAFER SHELTER BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR FLOODING. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF OTHERS. WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE. CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS. CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER WARNINGS. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TALLAHASSEE FL AROUND 6 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
Weather Alert
...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - MARIANNA * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: BELOW TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 25-35 MPH WITH GUSTS TO 55 MPH - POTENTIAL THREAT TO LIFE AND PROPERTY: POTENTIAL FOR WIND 39 TO 57 MPH - THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: PLAN FOR HAZARDOUS WIND OF EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE DUE TO POSSIBLE FORECAST CHANGES IN TRACK, SIZE, OR INTENSITY. - PREPARE: REMAINING EFFORTS TO PROTECT PROPERTY SHOULD BE COMPLETED AS SOON AS POSSIBLE. PREPARE FOR LIMITED WIND DAMAGE. - ACT: MOVE TO SAFE SHELTER BEFORE THE WIND BECOMES HAZARDOUS. - POTENTIAL IMPACTS: LIMITED - DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT. - MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: - PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL AROUND 1 INCH - POTENTIAL THREAT TO LIFE AND PROPERTY: POTENTIAL FOR LOCALIZED FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR LOCALIZED FLOODING FROM HEAVY RAIN. - PREPARE: CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING. - ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. - POTENTIAL IMPACTS: LIMITED - LOCALIZED RAINFALL FLOODING MAY PROMPT A FEW EVACUATIONS. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY RISE WITH SWIFTER CURRENTS. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES MAY BECOME SWOLLEN AND OVERFLOW IN SPOTS. - FLOOD WATERS CAN ENTER A FEW STRUCTURES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. A FEW PLACES WHERE RAPID PONDING OF WATER OCCURS AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SEVERAL STORM DRAINS AND RETENTION PONDS BECOME NEAR-FULL AND BEGIN TO OVERFLOW. SOME BRIEF ROAD AND BRIDGE CLOSURES. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: - SITUATION IS UNFAVORABLE FOR TORNADOES - POTENTIAL THREAT TO LIFE AND PROPERTY: TORNADOES NOT EXPECTED - THE TORNADO THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: TORNADOES ARE NOT EXPECTED. SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH GUSTY WINDS MAY STILL OCCUR. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS NEEDED TO PROTECT AGAINST TORNADOES AT THIS TIME. KEEP INFORMED OF THE LATEST TORNADO SITUATION. - ACT: LISTEN FOR CHANGES IN THE FORECAST. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES. * FOR MORE INFORMATION: - LOCAL WEATHER CONDITIONS AND FORECASTS: NWS TALLAHASSEE - HTTPS://WWW.WEATHER.GOV/TALLAHASSEE - INFORMATION FROM THE FLORIDA DIVISION OF EMERGENCY MANAGEMENT - HTTPS://WWW.FLORIDADISASTER.ORG
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