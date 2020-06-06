James & Sikes Funeral Home Maddox Chapel 4278 Lafayette Street Marianna, FL 32446 850-482-2332 Daniel Eugene Polston, 80, of Greenwood, FL, died Thursday, June 4, 2020. He was preceded in death by his parents Coy Lee Polston and Flora Mae Holman Polston. Eugene is survived by his loving wife of 61 years, Eleanor Carolyn Polston and daughter, Vickie Dunaway. Funeral service will be 10 a.m. Monday, June 8, 2020 at James & Sikes Funeral Home Maddox Chapel. Interment will follow in East Mt. Zion United Methodist Church Cemetery. The family will receive friends one hour prior to the service.

To plant a tree in memory of Eugene Polston as a living tribute, please visit Tribute Store.

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