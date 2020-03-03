Bailey named softball pitcher of the week

The NJCAA Region 8 Coaches’ poll issued March 3 names Chipola College Lady Indian Brianna Bailey as Softball Pitcher of the Week.

 COURTESY CHIPOLA COLLEGE

For the third time this season, Brianna Bailey has been named NJCAA Region 8 Pitcher of the Week.

Bailey, a sophomore from Wewahitchka, went 3-0 with a 0.39 ERA in three appearances during the voting period.

She recorded three complete-game victories. Two against Santa Fe and one against Florida State College at Jacksonville. Bailey totaled 18 innings in the circle and allowed only one earned run and five hits while striking out 37. She had three straight double-digit strikeout games, including 16 vs. Santa Fe.

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