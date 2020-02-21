Scott signs with Ripon College

Sneads High School senior football player Seth Scott and his paternal great-grandmother, Mary Jane Scott, pose for a shot on senior night at the SHS Pirate field last season. A resident of Arkansas, she’d traveled down just to watch him play. A signing ceremony was held Friday at Sneads High School for Scott, No. 20 on the SHS football team. The strong safety/running back signed to play football for Ripon College in Ripon, Wisconsin. The ceremony was held at 2 p.m. in the school auditorium. He logged over 1,000 all-purpose yards and 126 tackles in his senior season. See more on this player in Wednesday’s edition.

 COURTESTY THE SCOTT FAMILY

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