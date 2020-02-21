Scott signs with Ripon College

...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN ALABAMA...
FLORIDA...GEORGIA...
CHATTAHOOCHEE RIVER AT COLUMBIA L&D AFFECTING HOUSTON...JACKSON...
EARLY AND SEMINOLE COUNTIES
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
ALL PERSONS WITH INTEREST ALONG THE RIVER SHOULD MONITOR THE LATEST
FORECASTS, AND BE PREPARED TO TAKE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. IF YOU
SEE FLOOD WATERS: TURN AROUND. DON'T DROWN.
FOR GRAPHICAL HYDROLOGIC INFORMATION, PLEASE GO TO WEATHER.GOV AND
CLICK ON YOUR STATE. SELECT RIVERS AND LAKES AHPS UNDER CURRENT
CONDITIONS AND CLICK ON YOUR RIVER POINT.
&&
...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL LATE SATURDAY NIGHT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CHATTAHOOCHEE RIVER
AT COLUMBIA L&D.
* UNTIL LATE SATURDAY NIGHT.
* AT 1:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 103.9 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FLOOD STAGE IS 106.0 FEET.
* FORECAST: THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO A 108 FEET BY LATE
THIS EVENING.
* IMPACT: AT 108.0 FEET: LOW LYING AREAS BEGIN TO FLOOD ALONG OMUSSEE
CREEK IN HOUSTON COUNTY FROM LIZARD LANDING CAMP TO THE
CHATTAHOOCHEE RIVER.
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