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CHIPLEY, Florida – The Florida Department of Law Enforcement arrested two men from Chipley Wednesday on multiple charges of child porn. One of the men arrested is a correctional officer.

Timothy William Borton, 53, a correctional officer with Bay Correctional Facility in Panama City, is charged with 10 counts of possession of child pornography and three counts of transmitting child pornography.

Daniel Bryan Matthew Joyce, 27, is charged with one count of possession of child pornography and one count of violation of his sex offender probation.

According to FDLE, a search warrant was served at the residence the men shared Tuesday. During the investigation it was determined that Borton received and sent multiple child pornography files that featured children as young as five years-old. Child pornography was also found on a computer belonging to Joyce, which is violation of the conditions of his sex offender probation with the state of Florida.

Both men were booked in the Washington County Jail.

This case is still under investigation and additional charges could be forthcoming. The case will be prosecuted by the Office of the State Attorney, 14th Judicial Circuit.

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