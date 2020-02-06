THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 29 UNTIL
8 PM EST /7 PM CST/ THIS EVENING WHICH REPLACES A PORTION OF
TORNADO WATCH 26. THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THE NEW WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
COFFEE DALE GENEVA
HENRY HOUSTON
IN FLORIDA THE NEW WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN THE FLORIDA PANHANDLE
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THE NEW WATCH INCLUDES 14 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
LEE MILLER MITCHELL
QUITMAN RANDOLPH SEMINOLE
TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ABBEVILLE MUNICIPAL A/P,
ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON,
ASBURY, AUSMAC, BABCOCK, BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE,
BARKER STORE, BATTENS CROSSROADS, BEAMON, BELLVIEW, BENEVOLENCE,
BENNETT, BLACKWELL FIELD A/P, BLACKWOOD, BLAKELY, BLOUNTSTOWN,
BONIFAY, BOYKIN, BRANCHVILLE, BROWNS CROSSROADS, BROWNTOWN,
CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CENTER RIDGE, CENTERVILLE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD,
CROSSROADS, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALEVILLE, DALKEITH,
DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P,
DICKEY, DILL, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN,
DOUGLASVILLE, DOVEREL, DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY,
ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ENTERPRISE, ENTERPRISE,
ENTERPRISE MUNICIPAL A/P, EUCHEEANNA, EWELL, FADETTE, FAIRCHILD,
FIVE POINTS, FORRESTER, FORT GAINES, FORT RUCKER, FRINK, GAMMAGE,
GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GEORGETOWN, GORDY,
GRACEVILLE, GRAVES, HACODA, HANOVER, HARTFORD, HATCHER,
HAWKINSTOWN, HEADLAND, HEADLAND MUNICIPAL A/P, HEROD,
HOGGARD MILL, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK,
ISABELLA, IVEYS MILL, JONES CROSSING, KEYTON, LAWRENCEVILLE,
LEESBURG, LEONIA, LITTLE HOPE, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MABSON, MALONE,
MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE,
ODENA, ORANGE HILL, OZARK, PALMYRA, PANAMA CITY, PECAN, PELHAM,
PETERSON HILL, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RICKS PLACE, RIVERTURN,
SCOTTS FERRY, SCREAMER, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL,
SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P,
SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TURNER CITY, UNION, WALKER, WEST BAINBRIDGE,
WEWAHITCHKA, WHITE CITY, WILLIAMSBURG, WIRE BRIDGE, AND YEOMANS.
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