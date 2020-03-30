Parole hearings postponed through mid-April due to COVID-19

TORNADO WATCH 77 REMAINS VALID UNTIL 4 PM EDT /3 PM CDT/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST ALABAMA
GENEVA HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN THE BIG BEND OF FLORIDA
GADSDEN LEON LIBERTY
IN OF PANHANDLE THE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
HOLMES JACKSON WALTON
WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL COLQUITT IRWIN
THOMAS TIFT TURNER
WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN DECATUR
DOUGHERTY EARLY GRADY
LEE MILLER MITCHELL
RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS,
ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, ARLINGTON, ASHBURN, ASHTON, AUSMAC,
BABCOCK, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BEACHTON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BENNETT, BLAKELY, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BOWENS MILL,
BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROWNTOWN, CAIRO, CAIRO,
CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CENTER RIDGE, CENTERVILLE,
CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COLES, COLQUITT,
COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL, COTTON, COTTONWOOD,
CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALKEITH, DAVIS PARK, DAWSON,
DAWSON MUNICIPAL A/P, DE FUNIAK SPRING AIRPORT,
DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DICKEY, DILLON,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL,
DURHAM, EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA,
ELPINO, ENTERPRISE, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FIVE POINTS, FORRESTER, FRINK, GAMMAGE,
GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GRAVES, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARDING,
HARTFORD, HAWKINSTOWN, HEROD, HOBBY, HOGGARD MILL,
HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LEESBURG,
LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING,
LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN,
MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW,
METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MORGAN, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NEW HOPE, NEWTON, NIXON, OAK GROVE,
OCILLA, ODENA, ORANGE HILL, PALMYRA, PANAMA CITY, PASCO, PELHAM,
PETERSON HILL, PINE PARK, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA,
QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE,
SMITHVILLE, SNEADS, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT,
SPRINGVALE, SPRINGVALE STATION, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE,
THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, WALKER, WATERLOO,
WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY,
WILLIAMSBURG, WORTH, AND YEOMANS.
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