Suspect sought in Monday night shooting; one injured

Dothan Police officers and investigators look for clues following a shooting on Pryor Street on Monday night.

 JAY HARE

Dothan police continue to investigate a shooting that occurred on Pryor Street Monday around 7 p.m.

A person of interest has been identified as the potential suspect, but the subject’s name is being withheld at this time, police said.

“Once officers arrived on scene, they located one male suffering from a gunshot wound to the back and neck area,” said Dothan Sgt. Tim Mullis.

The victim was transported to a local hospital with non-life threatening injuries.

“During the investigation it was determined the victim had just left his residence and pulled up to stop sign when a shooter fired a weapon at the victim,” Mullis said.

This case is still under investigation and investigators are conducting still interviewing witnesses and examining physical evidence.

Anyone with any information related to the shooting is asked to call the Dothan Police Department at 334-615-3000.

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