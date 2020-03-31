Two men were arrested after they allegedly held a cab driver captive after brandishing a gun and demanding money, police say.

William Neal Carter, 36, of Headland, and Jerald Dean Korporal, 32, of Dothan, were arrested Monday and charged with kidnapping-terror-adult.

According to police, on March 29 Carter and Korporal placed a call to a local cab company requesting a ride from the 3200 block of the Ross Clark Circle to the east side of Dothan.

“When the female cab driver arrived at 5:45 p.m., the two men got inside the vehicle and as the driver attempted to drive away, one male subject brandished a gun and demanded the driver’s money,” said Dothan Sgt. Tim Mullis. “The victim did not have any money on her person. According to the victim, the two men held her captive until 6:30 p.m., when they exited the cab and she was able to drive off.”

Once the victim drove off she contacted law enforcement.

According to Mullis, during the investigation it was determined the victim knew the two men and she admitted to officers she had purchased drugs from the two men in the past.

Both men were booked in the Houston County Jail on a $60,000 bond each.

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