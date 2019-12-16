TORNADO WATCH 704 REMAINS VALID UNTIL 2 PM EST /1 PM CST/ THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST ALABAMA
HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
BAY CALHOUN GULF
JACKSON WASHINGTON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BROOKS COLQUITT THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER CALHOUN CLAY
DECATUR DOUGHERTY EARLY
GRADY LEE MILLER
MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE
TERRELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALBANY, ALFORDS, ALMA,
APALACHICOLA, ARLINGTON, ASHBURN, AUSMAC, BABCOCK,
BAGBY STATE PARK, BAINBRIDGE, BAY CITY, BEACHTON, BELLVIEW,
BENEVOLENCE, BENNETT, BETHEL, BEVERLY, BLAKELY, BLOUNTSTOWN,
BLUE SPRINGS, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P,
BROWNTOWN, BUCK SIDING, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL,
CAPITOLA, CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO, CENTERVILLE, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY,
CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CHULA, CLARKS MILL, CLARKSVILLE,
COLES, COLQUITT, COMMISSARY HILL, COOKTOWN, CORDRAYS MILL,
COTTON, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, CUBA, CUTHBERT, DALKEITH,
DAVIS PARK, DAWSON, DAWSON MUNICIPAL A/P, DAYS CROSSROADS,
DECATUR CO A/P, DICKEY, DILLON, DILLS, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P,
DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DOVEREL, DRIFTON, DURHAM,
EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ECONFINA, EDISON, ELMODEL WMA, ELPINO,
EMPRESS, ENTERPRISE, FAIRCHILD, FESTUS, FIVE POINTS, FORRESTER,
FORT GADSDEN, FORT GAINES, FRINK, GAMMAGE, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GRAVES, GROOVERVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS,
HARDING, HAWKINSTOWN, HEROD, HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL,
HONEYVILLE, HOWARD CREEK, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT,
JONES CROSSING, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LEESBURG,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LYNN, LYNN HAVEN,
MACLAY STATE GARDENS, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, MAYHAW,
METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO,
MOORES CROSSROADS, MORGAN, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NEWTON, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PALMYRA,
PANAMA CITY, PASCO, PECAN, PELHAM, PETERSON HILL, PINE PARK,
POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, PRETORIA, QUINCY, QUINCY AIRPORT,
QUITMAN, RED ROCK, RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS,
RICKS PLACE, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY,
SEMINOLE STATE PARK, SHIVERS MILL, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOPCHOPPY, SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, SPRINGVALE,
SPRINGVALE STATION, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET,
SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE,
THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, TURNER CITY, WAKULLA SPRINGS,
WALKER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY,
WILLIAMSBURG, WORTH, AND YEOMANS.
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