DHS assistant coach Tim Gillespie

Dothan High offensive coordinator Tim Gillespie is shown conversing with an official during a game against Wetumpka last season.

 JAY HARE/DOTHAN EAGLE/

Dothan City's School Board voted to not renew a former assistant football coach's contract in a 5 to 2 vote after comments he made on social media last week. 

Board members Franklin Jones and Brenda Guilford wanted to terminate Tim Gillespie to send a message and hinder his ability to be hired elsewhere and voted against the recommendation.

Gillespie posted comments on Facebook last week, which gained attention on the social media platform for making light of protests against police brutality in response to George Floyd's death. 

The recommendation was brought to the school board by Superintendent Phyllis Edwards, who previously said she was "not happy" with Gillespie's comments, during a specially called board meeting Friday morning.

One of the posts read: “I just heard that no work boots, or garden implements, nor any other work related items have been stolen during the looting. Seems all the library books and the employment offices are untouched as well.”

The second post read: “Want to clear out all the crowds rioting? Tell them another stimulus check is coming tomorrow. They will run home like their hair is on fire and their asses is catching.”

A third post read: “Ok got to say it, if you answer to help solve social injustice is to burn, loot and vandalize, your a special kind of stupid. George Floyd was a tragic murder. But the police that are letting people destroy, burn and loot are wrong also. These people are not protesters. They are criminals. Tear gas them, rubber bullet them, spray them with chemical water and blister their butts. But its time we 1. Took care of social injustice by putting George Floyd’s murderer in an electric chair. 2. Start doing what ever it takes to stop the attitude of people who loot, burn and take part in mob mentality. These are the people that actually need a knee in their neck.”

Gillespie coached the Wolves for around a year and is a non-tenured employee.

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