THIS PRODUCT COVERS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG BEND...
SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA
**IMPACTS WILL EXTEND WELL EAST OF THE CENTER OF CRISTOBAL**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR COASTAL DIXIE, COASTAL
FRANKLIN, COASTAL JEFFERSON, COASTAL TAYLOR, AND COASTAL WAKULLA
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH IS IN EFFECT FOR COASTAL DIXIE, COASTAL
FRANKLIN, COASTAL JEFFERSON, COASTAL TAYLOR, AND COASTAL WAKULLA
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 750 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF PANAMA CITY OR ABOUT 740
MILES SOUTH-SOUTHWEST OF APALACHICOLA
- 20.0N 89.9W
- STORM INTENSITY 35 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 360 DEGREES AT 12 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
CRISTOBAL IS EXPECTED TO RE-EMERGE OVER THE SOUTHERN GULF OF MEXICO
THIS EVENING, WITH GRADUAL STRENGTHENING EXPECTED AS IT MOVES
NORTHWARD TOWARD THE CENTRAL GULF COAST SUNDAY EVENING. IMPACTS WILL
EXTEND WELL EAST OF THE CENTER OF CRISTOBAL. THIS INCLUDES STORM
SURGE, HEAVY RAINFALL, AND AN ELEVATED TORNADO THREAT OVER LAND AREAS.
GUSTY WINDS, HIGH SURF, RIP CURRENTS, AND WATERSPOUTS ARE EXPECTED
OVER THE MARINE AREAS.
THE STORM SURGE THREAT IS GREATEST ALONG THE FLORIDA BIG BEND COAST
FROM INDIAN PASS TO THE SUWANEE RIVER, WHERE A STORM SURGE WATCH IS IN
EFFECT FOR THE POSSIBILITY OF LIFE-THREATENING INUNDATION. MINOR
COASTAL FLOODING IS POSSIBLE FOR THE WESTERN PANHANDLE COAST. HEAVY
RAINFALL MAY LEAD TO FLASH FLOODING, ESPECIALLY ACROSS THE FLORIDA
PANHANDLE, WHERE THERE IS THE POTENTIAL FOR THREE TO FIVE INCHES OF
RAIN. LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE NEAR THE COAST.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE FLORIDA BIG BEND COAST. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ELSEWHERE ACROSS WESTERN FLORIDA PANHANDLE COAST, LITTLE TO NO
IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG
BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- LOCALIZED RAINFALL FLOODING MAY PROMPT A FEW EVACUATIONS.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY RISE WITH SWIFTER CURRENTS.
SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES MAY BECOME SWOLLEN AND
OVERFLOW IN SPOTS.
- FLOOD WATERS CAN ENTER A FEW STRUCTURES, ESPECIALLY IN USUALLY
VULNERABLE SPOTS. A FEW PLACES WHERE RAPID PONDING OF WATER
OCCURS AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SEVERAL STORM DRAINS AND RETENTION PONDS BECOME
NEAR-FULL AND BEGIN TO OVERFLOW. SOME BRIEF ROAD AND BRIDGE
CLOSURES.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
THE WESTERN FLORIDA PANHANDLE COAST. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN FLORIDA PANHANDLE...FLORIDA BIG
BEND...SOUTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHWESTERN GEORGIA, LITTLE TO NO
IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE GULF OF MEXICO OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR
POOR DRAINAGE AREA, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO MOVE TO
SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN TALLAHASSEE FL AROUND 5 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.