Gamble awarded Doctor of Physical Therapy degree

Katherine Drake Gamble

 SUBMITTED

Katherine Drake Gamble was awarded the Doctor of Physical Therapy degree from the University of St. Augustine in St. Augustine, Florida.

She is married to Austin R. Gamble. She is the daughter of Cindy Drake and Coach Walt Drake, formerly of Ashford. She is the granddaughter of Crawford and Betty Drake of Dothan.

She is a 2011 graduate of Ashford High School. She earned a Bachelor of Science in Human Environmental Sciences in Physical Training from University of Alabama in 2015.

She is a former employee of Southern Bone and Joint. She and Austin currently reside in Gardendale.

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